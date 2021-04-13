Третья волна: в Беларуси растёт число заболевших COVID-19. Слуцкую больницу включили в список коронавирусных

Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжёлого течения, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным эпидемиологического слежения, частота выявления РНК-вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%.

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Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня. Также в центре внимания специалистов — контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

Минздрав напоминает, что, учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. С наступлением тёплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий — в магазинах, транспорте, других общественных местах.

Следуя Национальному плану мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19, в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек.

Минская область

Учреждения здравоохранения Минской области, где оказывается медицинская помощь пациентам с инфекцией COVID-19: