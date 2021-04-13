Третья волна: в Беларуси растёт число заболевших COVID-19. Слуцкую больницу включили в список коронавирусных

Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжёлого течения, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным эпидемиологического слежения, частота выявления РНК-вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%.
Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня. Также в центре внимания специалистов — контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.
Минздрав напоминает, что, учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. С наступлением тёплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий — в магазинах, транспорте, других общественных местах.
Следуя Национальному плану мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19, в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек.
Минская область
Учреждения здравоохранения Минской области, где оказывается медицинская помощь пациентам с инфекцией COVID-19:
- Борисовская городская больница № 2 (инфекционная),
- Дзержинская центральная районная больница,
- Жодинская центральная городская больница,
- Молодечненская центральная районная больница,
- Марьиногорская центральная районная больница,
- Минская центральная районная больница,
- Слуцкая центральная районная больница,
- Солигорская центральная районная больница,
- Минский областной противотуберкулёзный диспансер,
- выделены отделения в учреждениях здравоохранения: Минская областная клиническая больница, Минская областная детская клиническая больница, центральные районные больницы — Борисова, Вилейки, Клецка, Копыля, Крупок, Любани, Мяделя, Старых Дорог и Столбцов.