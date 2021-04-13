10 лет после теракта в Минском метро. Истории трёх белорусов, чьи судьбы кардинально поменялись

11 апреля 2011 года на минской станции метро «Октябрьская» произошёл взрыв. Теракт унёс жизни 15 человек. Даже спустя 10 лет очевидцы трагедии не хотят говорить о тех событиях, потому что им больно и страшно. Но те, кто согласился пообщаться со мной, помнят 11 апреля в самых мельчайших деталях. Потому что забыть произошедшее невозможно.

Герои этого видео — Маргарита, которая оказалась в эпицентре взрыва и чудом выжила. Алексей — по счастливой случайности молодой человек в момент взрыва был на эскалаторе, поэтому не пострадал. Галина — теракт отобрал у неё любимого сына, которому было всего 22 года.

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В видео использованы архивные кадры телеграфного агентства БелТА, телеканала ОНТ, записи камер видеонаблюдения Минского метрополитена, фрагменты новостных выпусков телеканалов СТБ, 1 канала, НТВ, Беларусь 1, СТВ, ОНТ, RT, Euronews.

Автор видео: Иван Прус (@ivanprus), журналист. Оператор: Глеб Козлов (@glebbkozlov), интервью с Маргаритой Ярошевич. Сюжет предоставлен автором для газеты «Кур'ер».



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