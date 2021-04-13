Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале весны

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за март. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам марта на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 197 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 354 407 визитов (в 3,3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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