Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале весны

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за март. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале весны
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3,3 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам марта на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 197 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 354 407 визитов (в 3,3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:

  1. Подростку из Слуцка написали, что он выиграл билеты на Мальдивы. Он не растерялся и обратился в «Кур'ер»
  2. «Хуже, чем сейчас, в деревне никогда не жилось». Какие проблемы волнуют жителей Огородников и Лучников, что под Слуцком
  3. Теперь не только милиционеры. Кто может составить на вас административный протокол и за что
  4. Вопрос-ответ. Что происходит с «Радугой» в Слуцке
  5. «Радуга» на 14 Партизан в Слуцке закроется. Вместо неё будет магазин другой торговой сети
  6. Деревня, в которой для жизни есть всё (и даже колодец с надписью «вода»)… Как я съездила в Знамя, что в 18-ти км от Слуцка
  7. «Иди, доказывай, что ты не верблюд». Мнение жителя Слуцка о том, как у нас дела с защитой прав потребителей
  8. Работникам в Слуцке без уведомления снизили зарплату. В чём дело
  9. «Я лично на Александра Григорьевича выйду! Надо же что-то с этим всем делать!» Как жители улицы Приозёрной в Подлесье 17 лет борются с отсутствием дороги
  10. Как в солнечный день выглядит слуцкая деревня Шаловичи
  11. Николай Прудник, бывший директор «Сахарного», работает на фабрике «Слодыч»
  12. Под Слуцком есть аномальная зона. Фото и видео

Происшествия

  • Смертельная авария в Слуцком районе. Установлена личность сбитого 8 Марта пешехода
  • «Я благодарна, что „Кур'ер“ откликнулся и мэр отреагировал». Продолжение истории о жительнице Слуцка, к которой в автобусе приставал пьяный мужчина
  • «Есть у него такая особенность…» В Слуцке милиция нашла мужчину, который пьяный в автобусе приставал к педагогу

Нелокальные сюжеты

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