В день республиканского субботника в Слуцке пустят дополнительный автобус — № 13

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В связи с проведением 17 апреля республиканского субботника движение автобусов по городу Слуцку и Слуцкому району будет осуществляться в следующем режиме (об этом сообщает «Слуцкі край» со ссылкой на администрацию филиала «Автобусный парк № 2»):

  • городской транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня, дополнительно в первой половине дня будет курсировать маршрут № 13 Поликлиника — Сельхозлицей (время окончания работы 13.30).
  • пригородный транспорт будет осуществлять движение без изменений по расписанию субботы.