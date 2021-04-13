В связи с проведением 17 апреля республиканского субботника движение автобусов по городу Слуцку и Слуцкому району будет осуществляться в следующем режиме (об этом сообщает «Слуцкі край» со ссылкой на администрацию филиала «Автобусный парк № 2»):

городской транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня, дополнительно в первой половине дня будет курсировать маршрут № 13 Поликлиника — Сельхозлицей (время окончания работы 13.30).

будет курсировать по расписанию выходного дня, дополнительно в первой половине дня будет курсировать маршрут № 13 Поликлиника — Сельхозлицей (время окончания работы 13.30). пригородный транспорт будет осуществлять движение без изменений по расписанию субботы.