День космонавтики, день рождения троллейбуса, а также Международный день внезапного смеха. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет наш календарь дат.

12 апреля мир отметил День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет длился всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении космоса. А первыми животными в космосе в 1960 году побывали собаки Белка и Стрелка. На Луне первыми были черепахи. Первая женщина в космосе — Валентина Терешкова. Она летала в 1963 году трое суток. 28 апреля 2001 года в космос полетел первый турист — американский бизнесмен Деннис Тито. Он заплатил за путешествие 20 миллионов долларов.

13 апреля — День рождения троллейбуса. Слово «троллейбус» возникло в английском языке и переводится как «трамвайный автобус». По внешнему виду первые модели напоминали вагоны трамваев. Некоторое время их так и называли — «безрельсовый трамвай».

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14 апреля — Международный День внезапного смеха. Этот день существует, чтобы напомнить людям, что смеяться необходимо каждый день. Громкий смех так же важен, как и дыхание. Смех снимает стресс, вселяет оптимизм, повышает уверенность в себе, ослабляет сопротивление переменам и улучшает все ваши отношения с окружающими.

15 апреля — День безумной догадки. Идея отмечать такой день принадлежит Джиму Барберу, автору 18 книг из США. Он сделал яркую карьеру профессионального спикера и оратора.

15 апреля — Международный день культуры. Слово «культура» в переводе с санскритского означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. В этот день поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником.

16 апреля — Всемирный день голоса. Идея его отмечать появилась в 1999 году в Бразилии. Инициатором выступила Американская Академия отоларингологии. Со временем этот праздник стал международным. Традиционно 16 апреля проходят мероприятия с участием врачей-специалистов, чья специализация связана с поддержанием здоровья голоса человека.

17 апреля — Национальный день признания летучих мышей. Отмечается ежегодно 17 апреля. В мире насчитывается 1300 видов этих животных. Они играют важную роль в экосистеме, но изучены ещё мало. Многие виды находятся на грани исчезновения.

18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест. Этот День имеет ещё одно название — День всемирного наследия. Он установлен в 1982 году ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения памятников истории. В Слуцком районе самыми многочисленными являются памятники, связанные с Великой Отечественной войной, -192 памятника, 126 воинских захоронений, 66 памятников воинской славы.