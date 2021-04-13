До конца этого года Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Отдел новостей
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Украина ввела дополнительные ограничения на деятельность вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Северное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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Ограничения вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Они будут действовать на территории приграничных районов Ровенской области до 31 декабря этого года.

Введён запрет на:

  • любые работы с 22.00 до 6.00 в полосе от погранзнаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ);
  • передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельхозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска (с 22.00 до 6.00);
  • стоянка транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска (кроме случаев пересечения госграницы и стоянки из-за неисправности);
  • движение транспорта в объезд дорог, посадка и высадка людей, разгрузка или погрузка имущества между линией госграницы и пунктами пропуска;
    любые полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников без информирования пограничников;
  • ввоз и вывоз из контролируемого пограничного района людей, не имеющих документов (за этим должны следить водители транспорта, начальники поездов и проводники вагонов);
  • остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии госудаственной границы до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении;
  • выход судов и плавсредств на озера и водоемы, которые находятся в пограничном районе (в том числе проведение водолазных работ).