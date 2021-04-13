До конца этого года Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Украина ввела дополнительные ограничения на деятельность вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Северное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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Ограничения вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Они будут действовать на территории приграничных районов Ровенской области до 31 декабря этого года.

Введён запрет на: