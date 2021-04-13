Для сохранения популяции рыбы, во всех рыболовных угодьях с 15 апреля по 30 мая установлен запрет на лов судака обыкновенного.

Об этом «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

В это время случайно пойманную рыбу необходимо отпустить в водоём живой. За нарушение запрета наступает административная ответственность. Виновным грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. Кроме того, возмещается вред за незаконный вылов в размере 18 базовых величин или 522 рубля за каждую особь судака. При причинении вреда на сумму в 100 и более раз превышающую размер базовой величины, нарушитель может быть привлечён и к уголовной ответственности.