«Ищите красоту там, где вы родились и выросли». Что можно увидеть на фотовыставке в Солигорске

В пятницу, 9 апреля, в зале искусств Центральной библиотеки Солигорска открылась фотовыставка местных фотографов под простым, но обнадёживающим названием «Красота родного края». «Кур'ер» посмотрел работы фотографов.

«В эпоху удушающего коронавируса организация выставки, как струя свежего воздуха в затхлом помещении, — сказал один из посетителей. — Как хорошо, что есть люди, которые в это трудно-тягучее время не потеряли способность видеть красивое».

На выставке представлены работы известного фотомастера Николая Протасени и молодого фотографа Ильи Ермаковича.

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Имя Протасени известно многим. Он является одним из организаторов Республиканского объединения фотографов, титулованный Народный мастер в области керамики, дипломант многих фотовыставок, большой знаток пернатых.

Илья Ермакович родился и вырос в полесской деревне Величковичи. После школы получил образование в учебном заведении по лесоводству. При открытии выставки Илья Ермакович сказал: «Не надо далеко ехать или идти, чтоб найти красоту в природе. Ищите красоту там, где вы родились и выросли».

Фотовыставка будет работать весь апрель.