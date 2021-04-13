Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фото и видео

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Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт
Фото: Елена Бадьина

Корреспондент «Кур'ера» сообщает, что прямо сейчас, 13 апреля в 13.52, горит трава в пойме реки Случь в районе 11-го городка. Приехало 4 пожарные машины. Подобраться к огню сложно.

Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт

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Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. ФотофактДополнено в 14.23.

Дым видно над всем городом.

Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт
Молодёжный центр
Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт
Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт
Фото сделано в 14.20
Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт

Началось: в Слуцке горит пойма реки Случь. Фотофакт

В паре метров горит трава, а рыбаки так сидят
В Слуцке рыбаки невозмутимо ловят рыбу, пока к ним подбирается бушующее пламя. Видео
Фото: Елена Бадьина
В Слуцке рыбаки невозмутимо ловят рыбу, пока к ним подбирается бушующее пламя. Видео
Фотографии: Виктория Капская
В Слуцке рыбаки невозмутимо ловят рыбу, пока к ним подбирается бушующее пламя. Видео

В Слуцке рыбаки невозмутимо ловят рыбу, пока к ним подбирается бушующее пламя. Видео