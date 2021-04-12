С наступлением первых тёплых дней в Слуцком районе активизировались клещи. Уже появились первые пострадавшие от укусов, как люди, так и животные.

Сколько обратилось за медицинской помощью, как обезопасить себя и животных, когда обрабатывать территорию и сколько это будет стоить, «Кур'еру» рассказали Ирина Антонович, врач-эпидемиолог Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, и Галина Леванович, ветврач Слуцкой городской ветстанции.

«В этом году зарегистрировано три обращения за медицинской помощью в марте и два — в апреле, — рассказала Ирина Антонович. — В прошлом году за весь сезон по поводу укусов обратилось 306 человек, в том числе 74 ребёнка.

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Насекомые обнаруживаются не только в лесной, но всё чаще — в жилой зоне, в том числе и в городе. Клещи располагаются обычно на высокой траве или кустарниках, на высоте 30−80 сантиметров от земли».

В микробиологической лаборатории Слуцкого зонального Центра гигиены и эпидемиологии в исследованных особях клещей боррелии, пока не обнаруживались. А вот по итогам 2020 года — 31,2% исследованных образцов были инфицированы боррелиями, 3,1% — вирусом клещевого энцефалита, 12,5% — риккетсиями, 18,7% — микст-инфицированы.

Как обезопасить себя от укуса клеща

При выходе на участок рекомендую использовать аэрозоли, которые продают в магазинах в отделах хозтоваров, аптеках. Кроме того, нужно правильно одеваться: использовать комбинезон или брюки на резинке, резиновые сапоги или высокие ботинки, рубашку с длинными рукавами, защищать голову.

После выхода в лес, на дачный участок необходимо провести само- и взаимоосмотр, для того, чтобы увидеть — не присосался ли клещ. На теле человека клещи имеют излюбленные места: волосистая часть головы, шея, локтевые сгибы, паховая область. Клещи быстро реагируют на запах и температуру тела, но укус не заметен для человека.

«Если клещ не поврежден и удалён удачно, головка не оторвана, то любой житель Слуцкого района может обратиться в нашу лабораторию. Стоимость исследования клеща на боррелии — 9,28 рублей. Оплачивать через банк, — рассказала Ирина Антонович. — С другой стороны я не вижу острой необходимости в лабораторном исследовании каждого клеща. Советую обращаться к травматологу, который профессионально удалит присосавшегося клеща. А инфекционист назначит профилактическое лечение антибиотиками для предупреждения заболевания боррелиозом.

Лабораторное исследование не даёт полной уверенности в том, что человек не заболеет. Если мы не обнаружим боррелии, это не значит, что клещ не успел сделать свое „чёрное дело“ и наоборот. Пострадавший точно не знает, как долго клещ находился на теле. Возможно, что он успел при укусе содержащиеся в нём боррелии „впрыснуть“ в кровь человека. Главное, на мой взгляд, как можно быстрее удалить клеща и получить вовремя лечение, предупреждающее развитие заболевания или его тяжёлой формы.

В лаборатории центра исследуют также сыворотку крови, при появлении у пациентов признаков заболевания на наличие или отсутствие титра антител у тех, кто обратился за медпомощью в ЦРБ с признаками, сходными с боррелиозом».

Об акарицидной обработке территории

Обработку приусадебного участка от клещей можно проводить уже сейчас, перед началом сельхоз работ. Самостоятельно обрабатывать участки не стоит. Ведь для этого применяются специальные химикаты, которые опасны для человека. Наши сотрудники работают в защитной одежде, имеют всё необходимое оборудование. К тому же, они знают, что эффективнее действует, и в какой концентрации использовать тот или иной препарат.

Стоимость 1000 кв. метров (10 соток) акарицидной обработки — 36,6 рублей. Дезинфекторы выезжают по договорам организациями и частными лицами. Выезд выполняется не сразу, а по договорённости с заказчиком, когда в определенном направлении набирается достаточное количество заявок.

По опыту прошлых лет, отметила эпидемиолог, на территориях, которые обрабатываются ежегодно и регулярно: летние оздоровительные лагеря, детские санатории, зоны отдыха, — опасных находок регистрируется гораздо меньше.

Перед обработкой территорию нужно подготовить — убрать валежник, сухую траву и ветки. Высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров. Акарицидная обработка проводится в сухую погоду.

Клещи опасны для животных

«С животными, пострадавшими от укуса клещей, к нам начали обращаться ближе к концу марта. Зрегистрировано более 20 случаев, — рассказала Галина Леванович, ветеринарный врач Слуцкой городской ветеринарной станции. — Для борьбы с клещами существуют средства для животных с разными способами воздействия.

Таблетки действуют парализующие на уже присосавшегося клеща, а капли, ошейники и спреи отпугивают их. Какое из них эффективнее — трудно сказать. Это зависит от многих факторов: состояния здоровья питомца, правильности применения препарата, дозировки. В любом случае, перед применением нужно внимательно прочитать инструкцию.

Бывают случаи, что нам приносят укушенных животных, хотя хозяева говорят, что применяли защитные средства. Они не осматривают животное регулярно, а узнают об укусе, когда животное уже перестаёт кушать, становится вялым, у него поднимается температура».

После укуса клеща животное может заболеть пироплазмозом. Попадая со слюной клеща в кровь собаки, пироплазма начинает активно размножаться в эритроцитах, вызывая их разрушение. Продукты жизнедеятельности пироплазмы токсичны для организма. Если животное своевременно не получит специфического лечения, оно погибает в течение 4−5 дней с момента первых клинических признаков. Пироплазмозом животное может заболеть многократно, даже несколько раз за один сезон. Поэтому питомца рекомендуется периодически осматривать.

Ветеринарный врач считает, что клеща с животного лучше не удалять самостоятельно, а обратиться к специалисту. «Его удалят правильно, введут противоядие, осмотрят, при необходимости проведут лечение антибиотиками и иммуностимуляторами. Ведь не известно, сколько часов назад произошло присасывание. Если всё-таки клеща удалили самостоятельно, то нужно измерять температуру несколько дней, следить за его поведением и самочувствием. В тяжёлых случаях, когда появляется кровавая моча, желтизна слизистых оболочек, животное не всегда удаётся спасти.

Уже в этом году был случай, когда с собаки сняли более 10 клещей. Его хозяева выводили гулять возле реки по траве», — рассказала Галина Леванович.