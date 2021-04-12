В Слуцке сгорела квартира на «Сахарном». Пожарные спасли хозяина

В воскресенье, 11 апреля, вечером в Слуцке загорелась квартира на 9-м этаже в доме № 6 по улице Солигорской. Как сообщает МЧС, пожарным позвонили в 20.29.

Из квартиры спасли хозяина 1961 года рождения. Сотрудники МЧС нашли мужчину в коридоре в 2 — 3 метрах от выхода. Он был в сознании, но выбраться сам не мог. Пожарные вывели спасённого на лестницу и передали медикам.

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Мужчина госпитализирован с ожогами 26% тела. Огнем поврежден пол, мебель в комнате, уничтожено имущество, повреждены балконная рама и стены балкона.

Рассматривается версия, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём при курении.