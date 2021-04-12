Правила по изгнанию бесов. РПЦ рассматривает документ, который регламентирует практику экзорцизма

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, в котором прописаны правила изгнания бесов. Сейчас регламент рассматривают в комиссии Межсоборного присутствия, затем он пройдёт через редакционную группу. Только потом станет известно полное содержание.

Как пишет «НОЖ», митрополит Волоколамский Иларион пояснил, что в регламенте будет прописана история экзорцизма, «восходящая к апостольском временам» и предложения по её унификации.

Регламент решили создать, потому чтобы остановить самостоятельное «изгнанием бесов» среди верующих. По словам представителей церкви, эту процедуру должен проводить опытный священник в особый случаях и только с благословения правящего архиерея.