В субботу, 10 апреля, на центральной площади Солигорска прошла региональная весенняя ярмарка.

Какую продукцию сюда привезли жители соседних районов Минской области, а так же Гомельской и Брестской, смотрите в фотообзоре «Кур'ера».

«Прежде ярмарки более многолюднее», — сказал один из покупателей.

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На ярмарке было очень много искусственных цветов и саженцев плодовых деревьев.

Картофель продавали от 1 до 1,5 рублей за килограмм. Кто брал полную сетку, тому цену снижали до 90 копеек. Яблоки из Клецка тоже стоили 1,50 рублей за килограмм, лук — по 1 рублю, капуста — по 60 копеек.

Фермеры из Клецка успешно закрепились на Солигорским рынке с колбасными изделиями и салом. Их продукция пользовалась спросом.

Пенсионер из деревни Лесуны Слуцкого района продавал мелкий сельльхоз инвентарь кузнечной работы для дачников: тяпки, «драпачи». Такие когда-то изготавливались не «Эмальпосуде» и его филиале в Уречье. Пенсионер Владимир Алексеевич из Чижевич делает табуретки, лесенки и другие столярные изделия. Он расширяет ассортимент своих изделий по персональным заказам.