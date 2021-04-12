В преддверии великого праздника Пасхи, а после — Радуницы многие отправляются к могилам своих родственников и близких, чтобы навести порядок. С уборкой места захоронения всё понятно. А вот как почистить надгробие, чтобы оно стало как новое?

Оказывается, как и чем мыть памятник, зависит от материала, из которого он изготовлен.

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Гранитный памятник

Ритуальные предметы из гранита не настолько уязвимы, как мраморные, но всё же не стоит пытаться отмыть гранитный памятник с помощью агрессивной бытовой химии. Чтобы очистить памятник от пыли и несложных загрязнений, потребуется:

слабый мыльный раствор;

чистая вода;

мягкие губки, тряпочки без ворсинок.

Губку или ветошь перед контактом с гранитом нужно хорошо отжимать. Это позволит вымыть гранитный памятник без разводов.

Часто возникает вопрос: чем очистить гранитный памятник от зелени? Надгробия из этого материала «зеленеют» по нескольким причинам. И наиболее частая из них — поражение солями при взаимодей­ствии с кислородом вследствие реакции окисления. Для профилактики появления такой неприятности после обычной чистки используйте очиститель органических загрязне­ний — спецсредство, которое можно найти в магазинах.

От мхов, плесени, лишайника помогает обработка места поражения нашатырным спиртом или перекисью водорода, но ни в коем случае НЕ смешивайте эти вещества во избежание опасной химической реакции.

Уход за мраморным памятником

Надгробие из этого материала требует бережного отношения. Из-за наличия в составе камня известняка мрамор легко впитывает влагу, а также склонен покрываться пылью и грязью.

Для его очистки нельзя использовать любые средства, содержащие кислоты: даже их малая концентрация способна нанести урон поверхности. Сейчас в магазинах продаются специальные составы для чистки мрамора.

К народным методам относят использование зубного порошка, который наносят на каменную поверхность влажной тряпкой. Круговыми движениями чистят памятник, а затем тщательно протирают поверхность сухим полотном.

Почистить мрамор от пятен, зелени, черноты и других загрязнений можно при помощи пищевой соды. Соду развести в воде и нанести на поверхность изделия. Затем отполировать мрамор мягкой тряпочкой. Такой способ не только очистит, но и обновит мраморный памятник, вернёт свежесть и презентабельный внешний вид.

Чтобы убрать плесень или грибок, сначала нужно почистить скульптуры привычным способом и высушить. Затем на поверхность нанести специальный биозащитный состав, который и уничтожит грибки.

Трудновыводимые пятна можно убрать раствором из соды и перекиси водорода 3%. Смешайте компоненты до получения густой смеси и нанесите состав на загрязнённый участок. Сверху пятно накройте полиэтиленовой плёнкой. Подождите, пока смесь высохнет, остатки аккуратно уберите и протрите участок мягкой тряпочкой.

Памятник из мраморной крошки

Изделия из мраморной крошки стойко выдерживают воздействие бытовой химии, но следует избегать использования абразивных средств. После чистки памятник следует вымыть чистой водой и вытереть.

Некоторые общие правила

Для изделий из натурального камня нельзя использовать средства, в составе которых присутствует аммиак, уксус или лимонная кислота, а также абразивные порошки.

Неплохо будет обработать поверхность защитным средством с отталкивающим эффектом. Это необязательный пункт по уходу, но он способен продлить жизнь надгробию. Старайтесь подготовить памятник к зимним холодам: в это время актуально нанесение защитных составов после очистки.

В целом ухода два раза в год достаточно, чтобы памятник выглядел презентабельно и эстетично.

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