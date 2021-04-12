Как слуцкие школьники помогали посадить сосновый лес. Фото и видео

Члены клуба АПБ «Крылатый дозор», учащиеся и педагоги Средней школы № 9 посадили саженцев сосны на одном из участков Гольчицкого лесничества и на пришкольной территории.

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