Депутаты за то, что «родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс», а я против. Вот пример воспитания моих детей

«Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс», — такое положение приняла Палата представителей, утвердив в первом чтении Кодекс об образовании.

В связи с этим, хочу высказать соображения по воспитанию своих детей и взаимодействию со школой.

Если в новом Кодексе об образовании будет такая формулировка, то это будет совершенно неправильно. Потому что в семье идёт постоянный образовательный процесс — детей родителями.

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Мы с женой воспитали троих. Все трое закончили сельскую школу, 10 классов, получили высшее образование.

Старший из детей у нас сын. Тогда, в 1967 году, в первый класс брали с семи лет. Сыну исполнилось в августе только шесть лет. Мы отдали его в первый класс вольнослушателем, потому что некуда было определить, родители работали. Через месяц — два первый же проверяющий учебный процесс приказал директору школы записать мальчика штатным учеником первого класса.

Сын успешно окончил школу, поступил в Высшее радиотехническое училище подводного флота в Петродворце. К этому времени он умел косить траву, выращивать овощи на огороде. В шестом классе он зимой самостоятельно ухаживал за коровой. К окончанию школы умел

пахать,

водить трактор и легковой автомобиль,

строить кирпичные здания.

По складу характера он сторонник точных наук: физики, математики, механики, электротехники. Первые азы этих наук получил от отца. А ведь всё это не входило в учебные программы.

Через пять лет после сына родилась дочь. В два года на память читала много сказок Пушкина. Мы не можем точно сказать, когда она научилась читать самостоятельно. У неё был сильный характер. В пятом классе взяла в руки учебник немецкого языка.

Через год сказала, что в школе плохо и мало преподают немецкий язык. Учитель немецкого языка приезжал в школу из города. По моей инициативе мы нашли дополнительные уроки в ежедневной программе немецкой радиостанции «Дойче Велле» (Немецкая волна). Узнав об этом, директор школы вёл со мной строгие разговоры, правда, дальше этого не пошёл.

Дочь окончила школу с отличием.

К диплому об окончании школы, как дополнение, умела

доить корову,

пахать на тракторе,

играть на баяне.

Все эти дополнения никак не входили в тогдашний Кодекс об образовании. В Ленинграде окончила Горный институт, усовершенствовала свои познания немецкого языка. Уже позже окончила институт немецкого языка имени Гёте. В Германии, в университете, защитила диссертацию. Сейчас владеет польским, немецким, английским языками, может объясниться на шведском. При этом прекрасно знает белорусский и русский. Живёт и работает в Минске.

Через 10 лет родилась ещё одна дочь. Училась в сельской школе. Уже к пятому классу также стали слушать уроки немецкого языка по радио. Но в школе учили только английский. И по настоянию учителя не стали заниматься немецким. Потом это оказалось ошибкой. Уже много лет младшая дочь живёт в Германии. Там ей пришлось год учиться в школе немецкого языка. Её дети не допускают такой ошибки. Они учат в школе немецкий, английский, французский, а в частной школе — русский язык.

Разве достигли бы мои дети таких успехов, если бы родители, как хочет предписать новый Кодекс об образовании, не вмешивались в образовательный процесс?

Вывод: Кодекс не может запретить родителям заниматься дополнительным образованием и воспитанием детей. Родители и их дети имеют право отказаться от некоторых предметов, насаждаемых в школе. Такими предметами в советское время были антирелигиозные уроки, а сегодня в школах изучают историю Беларуси на русском языке. Это как будто делается в насмешку над родителями, над гражданами Беларуси.

Оглянитесь вокруг, и вы найдете свои примеры и свои доводы. Хочется услышать мнения других родителей.