Глава Министерства образования высказался о запрете для родителей вмешиваться в учебный процесс

Порядок предоставления информации об образовательном процессе будет определять учебное заведение. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил Игорь Карпенко, министр образования Беларуси. Таким образом он прокомментировал один их пунктов нового Кодекса об образовании, согласно которому родители якобы не имеют права вмешиваться в учебный процесс, пишет TUT.BY.

— Это непонятно чьи интерпретации, — парировал Карпенко. — Я бы этим распространителям информации, которые делают это в Telegram-каналах, посоветовал бы взять кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно — 500 страниц — надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.

При этом Карпенко отметил, что «единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования».

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— Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придёт тысяча родителей — это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители — такие же участники образовательного процесса и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребёнок не мотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно — нужны ещё и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация, — сказал глава Минобра.

Ранее. «Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». Кодекс об образовании принят в первом чтении