Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 5 по 11 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от 🔥Dasha.Chudo🔥 (@dashka.chudo)

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Публикация от Александр (@a.prcv4)

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

 

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Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

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Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

 

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Публикация от Kananovich Yauchenija (@yauhenijakananovich)

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Публикация от Alexandra (@alexandra_makhlaika)

 

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Публикация от Саша (@aleksanderborovskii)

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Публикация от Алексей Януш (@yalexiii)

 

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Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)