Случчанин Владимир Запотылюк рассказал «Кур'еру» о том, как он пытался пройти техосмотр. Автолюбитель хочет обратить внимание на неудобства, с которыми сталкиваются водители, проходя техосмотр.

Владимир рассказал следующее: «Я поехал проходить техосмотр. У меня Volkswagen Passat B3 — это распространённая марка автомобиля 1991 года выпуска. На станции определили, что моя машина выдаёт СО выше нормы. Получается, техосмотр я не пройду.

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Я попытался узнать у работников станции, где в Слуцке мне помогут починить машину. Мне посоветовали самому объехать все СТО в Слуцке. Ну что ж, объехал те, что знал. Оказалось, они эту неполадку исправить не могут.

Я вернулся на станцию диагностики, спросил, что мне делать дальше. В итоге мне сказали поменять в машине провода и лямбда-зонд. Поменял. Уже в другой день прошёл техосмотр, но машина как «съедала» бензин, так и продолжает. Похоже, проблему так и не устранили".

Владимир считает, что с похожими неудобствами сталкиваются многие автолюбители. И возникают вопросы: что делать дальше, на какое СТО обратиться, где и какие помогут решить проблемы? «Я уверен, что так, как есть, не должно быть. В цивилизованных странах оборотливые предприниматели тут же организовали бы „скорую помощь“ автолюбителю. Да и станции диагностики могли бы оказывать услуги по наладке, если неисправность не требует серьёзных замен деталей, — говорит Владимир. — А так, получается, выявили у меня неполадку — и езжай на все четыре стороны, ищи то — не знаю что».

Что рассказали на станции техобслуживания

Олег Бессонов, начальник диагностической станции № 80 УП «Белтехосмотр»:

«Мы не в состоянии физически оказывать массовый ремонт в полном объёме, потому что это немного другая сфера, которая требует и затрат, и оборудования, и площадей. Делаем всё, что можем. У нас есть ремонтный пост, но он один. Стараемся закрывать самые «горячие» вопросы, когда человек не получил помощь на других СТО. Есть возможность гарантированного ремонта тормозной системы, потом проверяем результат выполненных работ на тормозном стенде.

В наиболее тяжёлых случаях оказываем помощь людям, учитывая, что мы обладаем специальным оборудованием. Нацелили работу поста на сложные моменты, когда простое СТО не справляется с какими-либо вопросами. СО в выхлопных газах современного автомобиля — сложный и ёмкий вопрос. Если авто и все датчики исправны, то токсичность будет в норме. Если нет, то в этом случае автомобиль надо подключить к диагностическому оборудованию, которое определит неисправность — подлежит ли замене датчик или какое-то другое устройство. Только в марте 2021 года через Слуцкую станцию диагностики прошли более 2000 автомобилей. Это огромный объём работы".

Топ-3 неисправности при прохождении техосмотра

Основная — тормозная система и различные её неисправности. Подвеска, рулевое управление. Неисправности световых приборов — фары и так далее.

Памятка для тех, кто забыл, как проходить техосмотр

1. Как и где можно записаться?

Есть три варианта:

записаться на сайте gto. by в разделе «Диагностические станции»;

записаться по телефону;

по живой очереди.

Если вы записались на определённое время, необходимо приехать на станцию заблаговременно, чтобы к моменту заезда на линию успеть оформить документы. В среднем на это понадобится 10−15 минут.

2. Какие нужны документы?

На диагности­ческих станциях рекомендуют иметь при себе бумажный бланк страхового полиса, чтобы ускорить процесс выдачи разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

А также нужны:

действующее водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт);

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС;

документы, подтверждающие внесение платы за процедуру выдачи разрешения.

3. Медсправка точно не нужна?

Так называемая водительская справка исключена из перечня необходимых докумен­тов для прохождения техосмотра.

4. Как оплатить?

Оплатить процедуру выдачи разрешения можно через ЕРИП. Путь такой: Платежи и переводы > Система «Расчёт» (ЕРИП) > Прочие платежи > Белтехосмотр > Разрешение (физ. лица). Подтверждающей квитанции не требуется — на станции техосмотра есть доступ к базе данных. Внимательно вводите номер и серию техпаспорта.

Оплатить за саму процедуру техосмотра обычно можно непосредственно на диагностической станции наличными либо банковской картой.

5. С какими неисправностями лучше не ехать на техосмотр?

Своеобразным чек-листом для водителя может быть Приложение 4 к Правилам дорожного движения, где перечислены все неисправности, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена. С этими же неисправностями автомобиль не пройдёт техосмотр. Например, автомобиль «завернут», если не работает механизм регулировки кресла водителя, обдув и обогрев стёкол, не горят лампочки в световых приборах.