«Белтелеком» убрал телеканал Euronews и начинает транслировать новый, который называется ПОБЕДА

В Беларуси прекращает вещание телеканал Euronews. Об этом сообщает Министерство информации.

— 12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истёк, — говорится в сообщении.

Вместе с тем с сегодняшнего дня в Республике Беларусь начинает вещание ПОБЕДА — телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. Масштабный проект «Цифрового Телесемейства» Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.