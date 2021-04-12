Пенсионерка из Слуцка рассказала, как сделала прививку против COVID-19 и как она её перенесла

Когда начали прививать людей от коронавируса, я решила, что, чем болеть, лучше сделаю прививку. Прочитала много статей в интернете, содержащих противоречивые сведения и рекомендации. Более убедительными мне показались доводы врачей, которые утверждали, что любая проверенная на безопасность вакцина лучше, чем лечение коварной болезни.

О формальностях

Меня записал на прививку родственник. 9 апреля утром мне позвонили из поликлиники Слуцкой ЦРБ и пригласили на вакцинацию. Нужно было прийти к 14 часам в кабинет 215. Перед этим в регистратуре взяла амбулаторную карту, которую выдают при предъявлении паспорта или вида на жительство.

Вся процедура проходила в три этапа. Мне понравилось, что не было столпотворения, в назначенное время пришло несколько человек. Приём вели на первом и втором этапе два медработника. Выделены достаточно просторные помещения. Очередь двигалась быстро. Сначала я заполнила анкету, в которой указала данные о месте жительства, телефон, наличие или отсутствие заболеваний, поставила подпись, что согласна пройти вакцинацию.

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Осмотр врача

На втором этапе был осмотр врача. Он измерил давление, пульсоксиметром — уровень кислорода в крови, уточнил наличие хронических заболеваний, аллергии, состояние здоровья на данный момент. Только после этого меня направили в кабинет 216, где сделали прививку российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Надо сказать, что при мне двоим отменили вакцинацию, потому что при осмотре у них были симптомы простуды: насморк, лёгкое недомогание.

Укол ставили в мышцу плеча, процедура абсолютно безболезненная. После этого медсестра снова направила меня к врачам, чтобы некоторое время я находилась под их наблюдением. Там я посидела несколько минут, и поскольку чувствовала себя хорошо, — ушла домой.

В памятке, которую мне дал врач, рекомендовано в течение трех дней место укола не мочить, не поднимать тяжести, не употреблять алкоголь. Все рекомендации я соблюдала.

О самочувствии

В первый день вечером почувствовала лёгкий озноб. Измерила температуру, которая поднялась на несколько десятых долей градуса. Обычно температура у меня 36,4−36,5°C, в первый вечер после прививки была 36,8°C.

Во второй день я ощущала при движении руки несильную боль в месте укола, к вечеру немного поднялось давление.

В третий день самочувствие было обычным, без каких-либо симптомов. Теперь жду вторую прививку. Её нужно поставить 30 апреля.

Наталья, пенсионерка, 61 год

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