В Слуцке прививают от коронавируса жителей старше 60 лет

61-летняя случчанка рассказала «Кур'еру», как сделала прививку против COVID-19 и как она чувствовала себя спустя три дня после вакцинации.

Как пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, сейчас прививают медиков, педагогов, а также пожилых людей в возрасте старше 60 лет, потому что они входят в уязвимую группу населения.

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Для того, чтобы пожилым случчанам пройти вакцинацию против коронавируса, надо на неё записаться заранее, позвонив в поликлинику.

РАНЕЕ. В Слуцк привезли ещё 1000 доз вакцины против СOVID-19.