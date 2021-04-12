«Прошу принять меры». О ремонте здания, который заметили все, кто был в центре Слуцка

Думаю, уже многие заметили, что здание Слуцкого центра детского творчества обнесли строительными лесами и начали ремонт. Казалось бы, делают и делают. Ничего особенного… Но… Что за фасадом?

Интересно, что 15 марта этого года в адрес Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, было направлено обращение от гражданина Владимира Шиловича, в котором он обращал внимание на внешний вид здания, которое стоит напротив райисполкома: «Кирпичная кладка откоса в верхней части тыльной стороны пристройки здания разваливается… Жизни проходящих внизу пешеходов угрожает опасность получить удар падающими осколками кирпичей и цементной штукатурки удар по темечку. В связи с вышеизложенным прошу принять меры».

В общем, то ли ремонт и так планировался, то ли власти просто отреагировали на обращение, в любом случае результат есть — начался ремонт.