«Нам показали то, как мы не будем жить никогда». Как 32 года назад случчанка побывала в доме Юрия Гагарина

Сегодня День космонавтики. Помню, как провела этот день с учениками 32 года назад.

12 апреля 1989 года в 28-ю годовщину полёта Юрия Гагарина вдвоем с коллегой мы повезли 42 учеников 5−10-х классов на экскурсию в город Гагарин (я до Слуцка работала в Смоленске). Поездка от Смоленска в одну сторону заняла три часа. День был сырой и несолнечный.

Город встретил нас буднично. В стране шла «Перестройка»: все советское подвергалось критике. Признаков празднования не было. Экскурсовод также не упоминала об особенности дня. Мы посмотрели памятник Юрию Гагарину.

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В городе нам мимоходом показали больницу, где родился первый космонавт и первый дом его семьи. Экскурсовод упомянула об умершем отце Юрия Алексеевича, как очень больном и слабом человеке. Наша сопровождающая рассказала, что не совсем хорошо сложились отношения Валентины Ивановны (жены Гагарина) и Анны Тимофеевны (его матери).

Мы посетили дом, который подарило государство родителям Гагарина после полета сына. Дом построен как 3-х комнатная квартира. На специальной выставке увидели автомобиль «Волга», подаренный правительством Гагарину. Увидели его скафандр, другие вещи, принадлежащие космонавту. Затем нас привели в дом, который был построен для Анны Тимофеевны Гагариной. На момент нашего пребывания в городе она уже покинула этот мир. Это была типичная коттеджная постройка, хотя тогда слова коттедж ещё не употребляли. Мы осмотрели комнату хозяйки. На столе лежал журнал «Работница», который она любила читать, и её очки. Показали нам номера в гостиничной части дома, где останавливались космонавты, которые приезжали в город на Гагаринские чтения. Они останавливались у Анны Тимофеевны.

Мобильных телефонов тогда не было, и фотографий о памятной поездке не осталось.

Когда возвращались домой, 12-летняя отличница Аня Рябикова сказала: «Нам показали то, как мы не будем жить никогда». Прошло 32 года, а я до сих пор вспоминаю эти слова. Прав поэт: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся».

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