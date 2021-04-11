15 предметов в доме, которые опасны для ребёнка. Некоторые из них вас удивят

Родители ограждают малышей от «традиционно» опасных вещей — бытовой химии, ножей, аптечки. Но дома у нас гораздо больше опасностей для детей, чем может показаться на первый взгляд. Среди них, к примеру, длинная скатерть и жалюзи. Педиатры перечислили предметы, которых нужно избегать в квартире с маленьким ребёнком.

1. Токсичные комнатные растения

У многих дома, к примеру, можно увидеть филодендрон, который содержит вещества, токсичные и для людей, и для животных. Если ребёнок захочет оторвать листик и пожевать его, придётся сразу мчаться в больницу. Не уверены в безопасности растения? Тогда избавьтесь от него.

2. Специи, фасоль и крупы

Родители часто поощряют малышей, которые возятся с фасолью или крупами, ведь это развивает мелкую моторику. Но, занимая таким образом ребёнка, отвлечься на свои дела не получится. Известны случаи, когда дети заталкивали фасоль в носовые проходы, давились сухой крупой или макаронами. Что касается специй, некоторые из них способны вызвать сильную реакцию, вплоть до удушья (например, корица или мускатный орех). Вот почему держать их нужно на верхних полках, а не на столешницах.

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3. Сковороды и кастрюли на ближайших конфорках

Ребёнок может в любой момент потянуться за ручку сотейника, в котором вы готовите обед, и опрокинуть содержимое на себя, поэтому пользоваться нужно дальними конфорками. Опасны и включённые духовки. Были случаи, когда дети открывали духовые шкафы, желая поиграть в прятки, и получали сильные ожоги. Достаточно секунды, чтобы произошёл несчастный случай. Конечно, это не значит, что готовка в духовому шкафу теперь под запретом, просто ребёнок не должен находиться на кухне без вас.

4. Длинные скатерти

Дети очень любят ухватиться за низ скатерти и потянуть её на себя. Хорошо, если при этом на столе не окажется чашки с горячим кофе или чаем или разделочной доски с ножом. Исход может быть печальным.

5. Фрукты, ягоды, орехи на столе

Многие хозяйки любят украсить комнату блюдом с россыпью вкусностей. Но стоит отвернуться, как ребёнок может стащить орех или виноград и сразу же отправить лакомство в рот. Для малышей такие вещи опасны удушьем.

6. Неустойчивая мебель

Тяжёлые журнальные столики, комоды, шкафы и даже телевизор должны быть прикреплены к стене с помощью кронштейна или настенного ремня. Если мебель будет зафиксирована, то она не опрокинется на ребёнка, когда тот попробует взобраться наверх. Комиссия по безопасности потребительских товаров США приводит страшную статистику: в период с 2000 по 2019 год от опрокидывания мебели погибли почти 475 детей, большинство из них были в возрасте до 6 лет.

7. Детские ходунки

Врачи часто сталкиваются с травмами, которые дети получили именно «благодаря» этой игрушке. Ходунки помогают несмышлёному малышу дотопать до опасных мест — включённой плиты или лестницы. В конце концов дети могут просто врезаться в стену и упасть. Приспособления настолько опасны, что Американская академия педиатрии призвала запретить их продажу и производство.

8. Игрушки с мелкими деталями

Все родители знают о том, что мелочёвку от детей надо держать подальше. Но некоторые детали могут показаться нам вполне крупными, а ребёнок всё равно умудрится отправить их в рот. Педиатры предлагают родителям тестировать игрушки дома. Если предмет вмещается во втулку от туалетной бумаги с отверстием около 3,15 см в диаметре, то им можно подавиться. В целом риск удушья — основная опасность для детей до 3 лет, предупреждают врачи.

9. Жалюзи с длинными шнурами

В США провели исследование и выяснили, что с 2005 до 2019 года длинными шнурами от оконных шторок травмировались в среднем два ребёнка в день. Есть серьёзный риск удушья, поэтому если в вашем доме есть такие жалюзи, срочно замените их, советуют педиатры.

10. Длинные шнуры от светильников

На самом деле любой длинный шнур представляет для детей опасность. Во-первых, в нём можно запутаться (и опять же, получить травму), во-вторых, есть риск, что ребёнок захочет потянуть «за верёвочку» и опрокинет на себя её продолжение — светильник, чайник и так далее.

11. Окна без «замков»

Все мы знаем, что даже при годовалом малыше оставлять открытыми окна нельзя. Ребёнок удивит находчивостью и придумает, как взобраться на подоконник. Но просто закрытые окна — тоже не вариант. Малыш способен повернуть ручку, нечаянно оперевшись на неё. Педиатры рекомендуют оснастить окна специальными «замками» или решётками.

12. Кнопочные батарейки

Упакованные батарейки родители держат от детей подальше. Но пульты от телевизоров, брелоки, калькуляторы, часы, как правило, лежат на виду. Ребёнок может разбить или разобрать тот же брелок, а потом попробовать батарейку-блестяшку на вкус. Это смертельно опасно. Если малыш проглотил батарейку, надо немедленно ехать в больницу.

13. Личные вещи гостей

Когда дома посторонние, внимание обычно переключается на гостей. Даже самые внимательные родители могут пропустить момент, когда дети залезут в сумку к тёте и вытащат оттуда лекарства или маникюрные ножницы. Поэтому заведите привычку: убирайте вещи гостей на верхние полки шкафов или оставляйте сумки-плащи в закрытой комнате.

14. Незакрытые розетки и радиаторы

Заглушки на розетки давно вошли в родительский обиход. Если вы ещё не пользуетесь ими, обязательно купите их. А вот другая опасность — горячие батареи — часто упускается из виду. В отопительный сезон до радиаторов бывает невозможно дотронуться. Ребёнку достаточно секундного прикосновения, чтобы получить серьёзный ожог. Если у вас дома бывают настолько горячие батареи, оснастите их специальными решётками.

15. Углы журнальных столиков

Педиатры часто принимают маленьких пациентов, которые получили травмы, ударяясь об острые углы. Избежать этой неприятности легко: достаточно купить в детском магазине специальные скруглённые наконечники.