Происшествия на выходных: литовский дедушка заблудился в лесу и попал в Беларусь

Одним абзацем. В субботу вечером в Слуцкий городской парк приезжала скорая. Наш корреспондент сообщает, что две девочки катались на скейтах и одна из них повредила ногу.

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В Слуцке на Солигорской улице горела квартира

Корреспондент «Кур'ера» сообщил, что по состоянию на 20.52 в доме № 6 по улице Солигорской горела квартира на 9 этаже. Огонь тушили 5 пожарных машин. Другие подробности пока неизвестны.

Пожилой литовец заблудился в лесу и попал в Беларусь

Первая жертва мотосезона. В Минске насмерть разбился мотоциклист

Утром в воскресенье белорусские пограничники патрулировали лес и обнаружили там престарелого мужчину. Он устал и не знал, где находится. Оказалось, что это — 82-летний житель литовской деревни Янкунай. Она находится недалеко от границы с Беларусью. Мужчине оказали первую помощь и передали литовским пограничникам.

Днём 10 апреля в Минске на Тростенецкой улице 59-летний водитель автомобиля «Мицубиси» при повороте не уступил дорогу байкеру и врезался в него. 34-летний водитель мотоцикла умер на месте. Возбуждено уголовное дело. TUT.BY

Подросток собирался прыгнуть с трёхэтажки, бегал по крыше, а внизу спасатели таскали «куб жизни»

Вечером 10 апреля 17-летний парень собирался спрыгнуть с крыши трёхэтажки в деревне Жуковичи Гродненского района. Спасатели приехали и увидели, что он сидит на краю крыши, свесив ноги вниз. Трое сотрудников МЧС пошли на крышу, а остальные надули «куб жизни».

Мальчик стал бегать по крыше, а спасатели стали таскать «куб жизни» за ним. Через 20 минут сотрудникам, которые были на крыше, удалось взять подростка под руки. Они свели его вниз и передали медикам. Милиция расследует происшествие. TUT.BY

В Пинском районе легковушка влетела в дерево. Погибли 2 человека

Люди погибли на пожарах в Гродненской области

Ночью 11 апреля по трассе в Минском районе ехал 27-летний мужчина на «Ниссане». Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Машина загорелась. Водитель и 18-летняя пассажирка умерли на месте. Следователи возбудили уголовное дело.

Рано утром в субботу горел жилой дом в деревне Корытница Дятловского района. Погиб 50-летний сын хозяйки. Сама хозяйка 1945 года рождения госпитализирована с ожогами.

Днём в субботу горел дом в деревне Дворчаны Вороновского района. На пожаре обнаружено тело хозяина дома 1947 года рождения. МЧС