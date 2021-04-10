«Жить в деревне хорошо, если бы не дороги». Какие проблемы волнуют жителей слуцких деревень (Ячево, Кирово, Ретовщина)

Какими заботами живут сегодня жители села, что их волнует, что радует, чего они ожидают от жизни? Об этом «Кур'ер» узнал во время традиционных поездок по деревням Слуцкого района.

Тамара, деревня Ячево

Я работаю продавцом в сельском магазине в Огородниках уже 20 лет с одним выходным в неделю. Работаю одна, уборщицы нет, всё сама делаю. Есть только грузчик на полставки, он и в отопительный сезон помогает. У меня даже мысли не было уволиться отсюда! Хоть и добираюсь сюда из Ячево. Когда была моложе, лет семь отпуск не брала. Вы не думайте, отпуска нам давали. Просто не хотелось оставлять своих покупателей без продуктов.

Сейчас товара в магазине меньше, чем лет 5−6 назад. Раньше переучёт по два дня делали. А теперь жителей в деревне немного, заказываю столько, сколько реально продать. Из продуктов есть всё: и колбасы, и молоко, и сладости. Летом хорошо идут мороженое, соки, напитки. Смотрю, что люди лучше берут, то и заказываю.

Любовь и Владимир, д. Кирово

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Мы познакомились в Сибири. Я родом с Байкала, муж — из Кузбасса. 1,5 года ждала его из армии, потом 2,4 года — из Афганистана. С войны приехал больным. Ранение в голову, брюшной тиф, малярия, гепатит С — это не шутки. А у нас дети. Но мы справились! Три года назад отгуляли золотую свадьбу, повенчались.

В Беларусь переехали в 1979 году, а до этого 5 лет жили в Улан-Удэ, потом 5 лет в Германии.

Сейчас растим внука 16-ти лет. У нас были семейные проблемы. Забрали внука к себе, растим как родного сына. Мальчик золотой, учится хорошо, помогает. Никакие невзгоды не заставили нас смотреть на этот мир со злобой. Мы купили квартиру, построили дом, провели газ, воду, банька есть, сарай хороший, в огороде работаем… Главное — любить жизнь.

Леонид, д. Ретовщина

Жить в деревне хорошо. Но наше проживание омрачает дорога. Точнее, её отсутствие. Проехать без проблем невозможно. Ещё в начале деревни более-менее можно передвигаться, а далее — сплошная грязь. Пройти или проехать можно, только когда земля подмёрзнет или хорошо подсохнет. Иначе застрянешь.

А ещё нам сто раз обещали, что поменяют проводку, чтобы можно было подключать электрооборудование помощнее. Но до сих пор тишина. А нам бы хотелось отапливать дом электрическим котлом. Благо, что этой зимой свет не пропадал, как раньше бывало.