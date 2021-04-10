Случчане не скрывали эмоций после первой победы в чемпионате, а вратарь «Торпедо-БелАЗ» разводил руками. Фото с матча

В субботу, 10 апреля, ФК «Слуцк» добывает первую домашнюю победу в новом сезоне против ФК «Торпедо-БелАЗ». Игра закончилась со счётом 2:0. Посмотреть на победу «Слуцка» пришло 550 зрителей. Смотрите фото с матча.

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