Случчане не скрывали эмоций после первой победы в чемпионате, а вратарь «Торпедо-БелАЗ» разводил руками. Фото с матча

Алексей Скрынников
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Случчане не скрывали эмоций после первой победы в чемпионате, а вратарь «Торпедо-БелАЗ» разводил руками. Фото с матча
Фотографии: Алексей Скрынников

В субботу, 10 апреля, ФК «Слуцк» добывает первую домашнюю победу в новом сезоне против ФК «Торпедо-БелАЗ». Игра закончилась со счётом 2:0. Посмотреть на победу «Слуцка» пришло 550 зрителей. Смотрите фото с матча.

Перед началом матча гимн Республики Беларусь исполнил случчанин Андрей Шуманский
Игроки «Слуцка» обнимаются перед свистком арбитра
Сектор слуцких болельщиков «Кузьмичей»
На матче присутствовало около 15 болельщиков «Торпедо-БелАЗ»
Игорь Бобко (справа) отметился первым голом и был признан болельщиками лучшим игроком матча в составе «Слуцка»
Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма разводит руками после двух пропущенных голов

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Камера хранения в виде автомобиля в который случчане могли сдать свои вещи на время матча
Традиционное послематчевое рукопожатие болельщиков и игроков
Александр Бразевич, главный тренер «Слуцка» после матча делится итогами игры