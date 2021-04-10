В субботу, 10 апреля, в рамках четвёртого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома жодинский «Торпедо-БелАЗ». Хозяева поля обыграли своего соперника со счётом 2:0. Матч прошёл на стадионе Слуцкого государственного колледжа.

В первом тайме забитых голов не было. Во втором тайме два гола забили игроки «Слуцка». Автором первого мяча, на 52-ой минуте встречи, стал полузащитник случчан Игорь Бобко. К голу привёл удачный розыгрыш мяча из аута. Стефен Альфред (нападающий «Слуцка») принял мяч, введнный из-за боковой линии, развернулся и пробил в дальний угол ворот. Траекторию мяча немного скорректировал полузащитник случчан Игорь Бобко. Второй мяч был забит на 78-ой минуте матча. Ассистентов в этом эпизоде так же стал Стефен Альфред. Нападающий отдал пас вразрез на полузащитника Дмитрия Сасина, тот принял мяч, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. После финального свистка случчане праздновали победу над крепким соперником из Жодино со счётом 2:0.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде. В соперниках — ФК «Витебск». Матч пройдёт 16 апреля в 20:45. Следите за анонсом!