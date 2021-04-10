«Круто, но странно»: в США торговый центр превратили в школу

В городе Берлингтон, штат Вермонт, торговый центр переоборудовали в среднюю школу. Другой альтернативы просто не нашлось.

Здание школы, куда дети ходили ранее, пришлось закрыть — во время ремонта в почве под ним обнаружили следы токсичных промышленных веществ. Чиновники искали, куда бы отправить школьников после самоизоляции, и выбор пал на ТЦ Macy’s, который пустовал с 2018 года.

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После проверки специалисты подтвердили, что здание безопасно. На его модернизацию потратили 3,5 млн долларов из бюджета. От оригинального дизайна оставили белые кафельные полы, ярко-красные ковры, вывески Calvin Klein и Michael Kors. Школьную библиотеку обустроили в бывшем магазине фарфора, а спортзал будет располагаться на складе. Теперь дети, которые раньше ходили в Macy’s за покупками, привыкают к новой школе. «Это странно, но в то же время круто», — сказал 15-летний Мозес Доу. Особенно необычным оказался опыт перемещения между классами на лифтах и эскалаторах.