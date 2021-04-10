Лежебока и вольнодумец. Как Рене Декарт прославился, валяясь в постели

425 лет назад, 31 марта 1596 года, во французском городке Лаэ родился человек, которому предстояло создать аналитическую геометрию и прямоугольную систему координат. Но этим его заслуги перед цивилизацией не исчерпываются: он преуспел в философии, физике и физиологии, сделав и там массу важных открытий. А город, где родился учёный, вот уже более двух столетий носит его имя: Декарт.

О пользе наблюдений за насекомыми

«Я мыслю, следовательно, я существую», — эта фраза обессмертила Рене Декарта и заложила фундамент рационализма, философского метода, согласно которому процесс познания базируется на разуме. Он считается основоположником современной науки о рефлексах — рефлексологии. Живой организм, в том числе человеческий, Декарт представлял как работающий механизм наподобие часов. В дальнейшем из этих воззрений выросла психология, а знаменитый исследователь рефлексов и создатель учения о высшей нервной деятельности Иван Павлов установил памятник Рене Декарту возле своей лаборатории. Он считал его предтечей собственных исследований и открытий.

И всё же биографы Декарта прежде всего упоминают его вклад в математику. Главным достижением называют создание прямоугольной системы координат, которая нам известна как декартова система. Казалось бы, что тут сложного: проведи одну ось вертикально, а другую горизонтально. Но, как ни странно, впервые эта идея была озвучена лишь в XVII веке. Французский учёный изложил её в работе «Геометрия», вышедшей в 1637 году. С её помощью он описывал свойства линий и фигур.

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Есть легенда о том, что Декарт придумал эту систему в постели, наблюдая, как-то ли по потолку, то ли по стене, выложенной кафелем, ползает жук. Вообще, сведений о его личности сохранилось немного, но известно, что он любил поспать. Учёный считал, что многие его сны пророческие: они побуждали его активнее заниматься изысканиями. Он даже утверждал, что достиг успехов в геометрии, следуя сновидениям.

Декарт иногда спал по 12 часов в сутки и даже работал лёжа в постели. Отсюда, видимо, и легенда о наблюдении за ползающим жуком. Ещё одна неподтверждённая история касается нумерации кресел в парижских театрах. Дескать, в те годы места в ложах пронумерованы не были, отчего перед спектаклями часто возникали ссоры, переходящие в дуэли. Людовик XIII, уставший от бессмысленного кровопролития среди подданных, обратился к математику с просьбой решить проблему. И тот придумал систему мест и рядов, где каждое кресло имело свои «координаты». Идея быстро прижилась, и число дуэлей вскоре сократилось.

Под оком инквизиции

По меркам XVII века Рене Декарт был вольнодумцем: раз человеческий организм подобен механическим часам, то, может, в нашем теле и души нет? Вселенную он тоже воспринимал как самостоятельный механизм, хотя и признавал, что её сотворил Бог, дав ей законы природы для дальнейшего развития.

Представители католической церкви были настроены против Декарта, и ему пришлось уехать в Нидерланды. Живя там, он переписывается с ведущими исследователями Европы. В 1634 году учёный заканчивает свою первую программную книгу под названием «Мир», и тут ему сообщают, что в Италии инквизиция осудила Галилео Галилея и сожгла его труды. Француз не на шутку перепугался. Он решает, что не будет издавать свою книгу при жизни, и даже раздумывает над тем, не сжечь ли ему самому рукопись. У него не укладывается в голове, что учёного могут привлечь к суду лишь за то, что он, наблюдая за небесными телами, пришёл к выводу о движении и вращении Земли. «Признаюсь, если движение Земли есть ложь, то ложь и все основания моей философии, так как они явно ведут к этому же заключению», — пишет он Марену Мерсенну, математику и богослову.

Ещё несколько лет уходит на подготовку других книг, в которых научный метод и мировоззрение Декарта изложены в приемлемой для клерикалов форме. Кардинал Ришельё даёт разрешение на их издание во Франции: он к учёному относился вполне благосклонно. А вот в Нидерландах на его труды наложили проклятие.

Посмертные приключения

После многолетней травли за вольнодумство Рене Декарт решил перебраться в Стокгольм: его позвала туда шведская королева Кристина, с которой он долго вёл переписку. Она решила организовать у себя академию наук, для чего и пригласила известного исследователя. Но северный климат оказался губительным для здоровья француза. В первую же зиму он простудился и умер от воспаления лёгких, хотя позже выдвигались версии о его отравлении мышьяком: Святой Престол стремился обратить шведскую королеву в католичество, а Декарт мог этому помешать.

Учёного похоронили на кладбище для некрещёных детей: в протестантском некрополе место для него предусмотрено не было. Спустя 17 лет останки извлекли и перевезли из Стокгольма в Париж. Когда в 1819 году их решили вновь перезахоронить, гроб доставили в часовню аббатства Сен-Жермен-де-Пре, и тут выяснилось, что у тела отсутствует голова.

Позже череп Рене Декарта объявился на аукционе в Швеции. Как было ясно из сделанной на нём надписи, украли его во время первой эксгумации. «Череп Декарта, взятый во владение и бережно сохраняемый Израэлем Ханстромом в году 1666 по случаю переноса тела во Францию и с тех пор спрятанный в Швеции», — гласила эта надпись. Очевидно, подданный шведской короны, живший в XVII веке, счёл, что его страна тоже имеет некоторые права на останки знаменитого учёного.

В 1878 году череп Декарта вернули на его родину и поместили в Музее человека в Париже. Там он и хранится по сей день.