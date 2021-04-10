«Сем дыпломаў, якія даражэй за золата». Як салігорскія школьнікі выступілі на рэспубліканскай алімпіядзе

Так сказала пра вынікі рэспубліканскай алімпіады Таццяна Пратасеня, намеснік

начальніка аддзела адукацыі Салігорскага раёна.

Вучні салігорскіх адукацыйных устаноў атрымалі 7 дыпломаў па выніках рэспубліканскай прадметнай алімпіяды:

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Гімназія № 1 — дыпломы першай ступені па рускай мове і трэцяй ступені па французскай мове;

— дыпломы першай ступені па рускай мове і трэцяй ступені па французскай мове; Школа № 11 — дыпломы другой ступені па рускай мове і трэцяй ступені па матэматыцы;

— дыпломы другой ступені па рускай мове і трэцяй ступені па матэматыцы; Гімназія № 2 — дыплом трэцяй ступені па матэматыцы;

— дыплом трэцяй ступені па матэматыцы; Гімназія № 3 — дыплом трэцяй ступені па біялогіі;

— дыплом трэцяй ступені па біялогіі; Школа № 2 — дыплом трэцяй ступенеі па гісторыі.

«Каб стаць пераможцам рэспубліканскай алімпіяды, я пачала рыхтавацца з 5-га класа. Вольга Аркадз’еўна Герасімовіч рыхтавала мяне да комплекснай працы: гэта гісторыя рускай мовы, літаратуры. Дар’я Валер’еўна Жаўнерык вучыла пісаць водгукі на творы рускай літаратуры. На рэспубліканскім конкурсе я напісала водгук на верш Мікалая Гумілёва „Памяць“. Мая мэта — паступіць у БДУ», — расказала Кацярына Сяржаніна.«Хацелася зведаць нешта новае. Мова французская — мова дыпламатаў. А мяне цікавіць праца ў Страсбурскім парламенце ці ў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый», — кажа Анастасія.