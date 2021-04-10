«Сем дыпломаў, якія даражэй за золата». Як салігорскія школьнікі выступілі на рэспубліканскай алімпіядзе

Уладзімір Амяльчэня
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Так сказала пра вынікі рэспубліканскай алімпіады Таццяна Пратасеня, намеснік
начальніка аддзела адукацыі Салігорскага раёна.

Вучні салігорскіх адукацыйных устаноў атрымалі 7 дыпломаў па выніках рэспубліканскай прадметнай алімпіяды:

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  • Гімназія № 1 — дыпломы першай ступені па рускай мове і трэцяй ступені па французскай мове;
  • Школа № 11 — дыпломы другой ступені па рускай мове і трэцяй ступені па матэматыцы;
  • Гімназія № 2 — дыплом трэцяй ступені па матэматыцы;
  • Гімназія № 3 — дыплом трэцяй ступені па біялогіі;
  • Школа № 2 — дыплом трэцяй ступенеі па гісторыі.
Сем дыпломаў, якія даражэй за золата
Кацярына Сяржаніна і яе педагог Вольга Герасімовіч з гімназіі № 1.
«Каб стаць пераможцам рэспубліканскай алімпіяды, я пачала рыхтавацца з 5-га класа. Вольга Аркадз’еўна Герасімовіч рыхтавала мяне да комплекснай працы: гэта гісторыя рускай мовы, літаратуры. Дар’я Валер’еўна Жаўнерык вучыла пісаць водгукі на творы рускай літаратуры. На рэспубліканскім конкурсе я напісала водгук на верш Мікалая Гумілёва „Памяць“. Мая мэта — паступіць у БДУ», — расказала Кацярына Сяржаніна.
Сем дыпломаў, якія даражэй за золата
Анастасія Бялькевіч, вучаніца 10 класа гімназіі № 1, атрымала дыплом трэцяй ступені па французскай мове пад кіраўніцтвам педагога Таццяны Васільеўны Мялешка
«Хацелася зведаць нешта новае. Мова французская — мова дыпламатаў. А мяне цікавіць праца ў Страсбурскім парламенце ці ў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый», — кажа Анастасія.