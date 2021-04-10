В школе нас не учат тому, как cтроить диалог в паре, поэтому во взрослой жизни мы часто совершаем ошибки. Если повторять их снова и снова, очень легко завести отношения в тупик. Супруги замыкаются в себе, обижаются и отдаляются. Иногда отдаляются навсегда. Елена Лебедь, семейный психолог, рассказывает, как строить общение в семье НЕ надо.

1. Отсутствие коммуникации

Иногда нам легче выйти из трудного разговора, чем дальше его продолжать. Как только общение становится сложным, мы его… бах… и прекращаем вовсе. Замолкаем, отворачиваемся, не разговариваем. Гордо выходим из контакта, объявляем своеобразный бойкот. На деле мы просто не умеем поддерживать трудный диалог. Сложно оставаться адекватными, когда эмоции зашкаливают. И вместо того, чтобы перешагнуть своё неприятие, мы прячемся в «домик» отстранённости. А напряжение никуда не уходит.

2. Неумение слушать и слышать партнёра

«Он меня не слышит!» — знакомое чувство? Вы не одиноки, так рассуждают многие. Но правда обычно состоит в том, что «глухота» обоюдная и 100% заразная. Если вам кажется, что не слышат вас, то и партнёр наверняка не услышан, не понят. Если мы чувствуем себя не услышанными, то замыкаемся на себе… и не слышим партнёра в ответ.

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3. Неправомерное обобщение

Когда мы начинаем обсуждать какую-то одну проблему, зачем-то пытаемся выразить недовольство, накопленное за долгие годы. Лепим «снежный ком» из обид и претензий. В этот момент с нашей стороны объективность куда-то испаряется, и мы вспоминаем всё, что думаем о партнёре, смешиваем причины недовольства в одну кучу.

Вы говорите: «Ты всегда…», «Ты никогда меня не слышишь…», «Ты не обнимаешь…», «Ты не понимаешь…» А партнёр в этот момент точно знает, что он отнюдь не всегда «не». Он знает, что было много случаев «да». И обнимал, и дарил, и понимал! Партнёр в этот момент сталкивается с тотальным обесцениваем. Ему плохо, обидно, и, главное, ему не хочется оправдываться, потому что обобщение типа «ты совсем ничего… ты всегда…» победить невозможно.

4. Телепатия

Первая ошибка — в предположении, что партнёр родился изначально понимающим вас без слов. Если любит, значит, должен всё знать, сам должен догадываться: «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать…», «Ты прекрасно знаешь, чего я хочу…»

На самом деле, в этот момент нам сложно оформить связно свои мысли. Мы ленимся, не хотим тратить умственную энергию на обдумывание и донесение своих желаний до партнёра и предлагаем ему взять инициативу. А человек элементарно не в курсе наших мыслей, он не телепат. И, в свою очередь, тоже напрягаться и додумывать не желает. Таким образом возникает конфликт. Я обижаюсь, что меня не понимают. А он обижается, что его не понимают. Нормальный разговор окончен.

Вторая ошибка — когда мы себе приписываем телепатические способности. Убеждаем себя, что умеем читать его мысли: «Я знаю, что ты хочешь меня позлить…», «Я знаю, что ты специально это делаешь…», «Я знаю, чего ты хочешь на самом деле…» Когда мы решаем за кого-то (обдумываем его мысли, чувства, желания) — это сразу вызывает отторжение и возмущение, что можно назвать нормальной человеческой реакцией.

5. Двойные послания

Так бывает, когда мы одновременно выдаём противоположные по смыслу послания. Женщина говорит: «Ты меня не любишь. Обними, пожалуйста…» Муж начинает обнимать. Жена с недовольным лицом отстраняется: «Не надо, я знаю, что тебе этого не хочется…»

Партнёр спрашивает: «Ты обиделась?» — «Нет, всё нормально!» — с гримасой недовольства, сквозь зубы, отвечаете вы. Словами говорите одно, а действиями и мимикой показываете другое. У человека в голове нестыковка: он не понимает, что ему делать, как реагировать. А обычная реакция на непонимание — ступор или раздражение, агрессия.

К такой тактике мы прибегаем неосознанно. Мы её впитали от своих родителей как гениальный инструмент управления. На бессознательном уровне двойные послания инициируют у партнёра чувство вины, а это путь в никуда.

6. Умалчивание, недоговорённости

Какую-то часть сообщения мы выдаём, а какую-то — опускаем. Недоговариваем, позволяя партнёру догадываться. Например, женщина показала, что обиделась, но не говорит — на что.

Жена уходит поговорить по телефону в соседнюю комнату.

— Ты с кем говорила?

— Ни с кем. Это тебя не касается.

Оставляем поле для додумывания. А человек так интересно устроен, что если есть вариант додумать что-то плохое, именно так он и сделает. Вам это действительно нужно?

7. Неспособность признавать свои ошибки

Эта ошибка по большей части свойственна женщинам. Из серии «Я не права, но он должен извиниться». Женщина думает, что признание собственных ошибок почему-то равносильно капитуляции. «Если я стану признавать свои ошибки, он на голову сядет» — такая позиция довольно распространена.

Ну с чего вдруг? В реальности всё происходит с точностью до наоборот. Мужчин невероятно бесит непризнание явных ошибок. Если мы обсуждаем проблему и приходим к лучшему решению, какая разница, кто будет прав? Опыт показывает, что если в паре начинается борьба за то, чьё именно решение будет правильным, — отношения навсегда перестают быть мирными.

8. Неумение говорить о своих чувствах без обвинений

За эту ошибку ответственна детская часть нашей психики. У некоторых из нас есть иррациональное убеждение, что «если любит, значит, сам и должен так всё устроить, чтобы мне с ним было хорошо». И «если у меня есть обида на него — значит, он и виноват». Чем более иррациональна ошибка, тем сложнее её заметить. Часто именно она приводит к тому, что вы перестаёте обсуждать сложные ситуации (ошибка № 1) и не выходите в русло конструктивной коммуникации.

9. Неумение принимать чувства партнёра

Эта ошибка больше свойственна сильной половине. Мужчин часто воспитывают в том духе, что им нельзя проявлять слабость — нельзя бояться, нельзя плакать, нельзя быть обиженным («что ты, как девчонка, нюни распустил»). Мальчики должны быть суперменами. Такое воспитание в большинстве случаев приводит к тому, что мужчины подавляют свои чувства слабости и проявляют их через агрессию.

В результате вот что мы наблюдаем в семьях:

Если мужчина испытывает страх — скорее всего, накричит.

Если обиделся — скорее всего, накричит.

Если почувствовал себя расстроенным и слабым — скорее всего, накричит.

И когда женщина рядом не способна почувствовать оттенки этого крика, она будет отстраняться. Мужчина, в свою очередь, тоже: он криво попытался выразить себя и не смог.

10. Неумение говорить о себе

Вытекает из детства. Когда нас воспитывали застенчивыми и запрещали говорить о том, что не нравится. Запрет на выражение себя мы несём в семью и терпим, не говорим о том, что нас не устраивает. Одновременно чувствуем себя ущемлёнными, ущербными, недооценёнными. В какой-то момент чаша терпения лопается — и тогда уже обеспечен неконтролируемый взрыв.