В школе нас не учат тому, как cтроить диалог в паре, поэтому во взрослой жизни мы часто совершаем ошибки. Если повторять их снова и снова, очень легко завести отношения в тупик. Супруги замыкаются в себе, обижаются и отдаляются. Иногда отдаляются навсегда. Елена Лебедь, семейный психолог, рассказывает, как строить общение в семье НЕ надо.

1. Отсутствие коммуникации

Иногда нам легче выйти из трудного разговора, чем дальше его продолжать. Как только общение становится сложным, мы его… бах… и прекращаем вовсе. Замолкаем, отворачиваемся, не разговариваем. Гордо выходим из контакта, объявляем своеобразный бойкот. На деле мы просто не умеем поддерживать трудный диалог. Сложно оставаться адекватными, когда эмоции зашкаливают. И вместо того, чтобы перешагнуть своё неприятие, мы прячемся в «домик» отстранённости. А напряжение никуда не уходит.

2. Неумение слушать и слышать партнёра

«Он меня не слышит!» — знакомое чувство? Вы не одиноки, так рассуждают многие. Но правда обычно состоит в том, что «глухота» обоюдная и 100% заразная. Если вам кажется, что не слышат вас, то и партнёр наверняка не услышан, не понят. Если мы чувствуем себя не услышанными, то замыкаемся на себе… и не слышим партнёра в ответ.

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3. Неправомерное обобщение

Когда мы начинаем обсуждать какую-то одну проблему, зачем-то пытаемся выразить недовольство, накопленное за долгие годы. Лепим «снежный ком» из обид и претензий. В этот момент с нашей стороны объективность куда-то испаряется, и мы вспоминаем всё, что думаем о партнёре, смешиваем причины недовольства в одну кучу.

Вы говорите: «Ты всегда…», «Ты никогда меня не слышишь…», «Ты не обнимаешь…», «Ты не понимаешь…» А партнёр в этот момент точно знает, что он отнюдь не всегда «не». Он знает, что было много случаев «да». И обнимал, и дарил, и понимал! Партнёр в этот момент сталкивается с тотальным обесцениваем. Ему плохо, обидно, и, главное, ему не хочется оправдываться, потому что обобщение типа «ты совсем ничего… ты всегда…» победить невозможно.

4. Телепатия

Первая ошибка — в предположении, что партнёр родился изначально понимающим вас без слов. Если любит, значит, должен всё знать, сам должен догадываться: «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать…», «Ты прекрасно знаешь, чего я хочу…»

На самом деле, в этот момент нам сложно оформить связно свои мысли. Мы ленимся, не хотим тратить умственную энергию на обдумывание и донесение своих желаний до партнёра и предлагаем ему взять инициативу. А человек элементарно не в курсе наших мыслей, он не телепат. И, в свою очередь, тоже напрягаться и додумывать не желает. Таким образом возникает конфликт. Я обижаюсь, что меня не понимают. А он обижается, что его не понимают. Нормальный разговор окончен.

Вторая ошибка — когда мы себе приписываем телепатические способности. Убеждаем себя, что умеем читать его мысли: «Я знаю, что ты хочешь меня позлить…», «Я знаю, что ты специально это делаешь…», «Я знаю, чего ты хочешь на самом деле…» Когда мы решаем за кого-то (обдумываем его мысли, чувства, желания) — это сразу вызывает отторжение и возмущение, что можно назвать нормальной человеческой реакцией.

5. Двойные послания

Так бывает, когда мы одновременно выдаём противоположные по смыслу послания. Женщина говорит: «Ты меня не любишь. Обними, пожалуйста…» Муж начинает обнимать. Жена с недовольным лицом отстраняется: «Не надо, я знаю, что тебе этого не хочется…»

Партнёр спрашивает: «Ты обиделась?» — «Нет, всё нормально!» — с гримасой недовольства, сквозь зубы, отвечаете вы. Словами говорите одно, а действиями и мимикой показываете другое. У человека в голове нестыковка: он не понимает, что ему делать, как реагировать. А обычная реакция на непонимание — ступор или раздражение, агрессия.

К такой тактике мы прибегаем неосознанно. Мы её впитали от своих родителей как гениальный инструмент управления. На бессознательном уровне двойные послания инициируют у партнёра чувство вины, а это путь в никуда.

6. Умалчивание, недоговорённости

Какую-то часть сообщения мы выдаём, а какую-то — опускаем. Недоговариваем, позволяя партнёру догадываться. Например, женщина показала, что обиделась, но не говорит — на что.

Жена уходит поговорить по телефону в соседнюю комнату.

— Ты с кем говорила?

— Ни с кем. Это тебя не касается.

Оставляем поле для додумывания. А человек так интересно устроен, что если есть вариант додумать что-то плохое, именно так он и сделает. Вам это действительно нужно?

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Фото: Unsplash.com

7. Неспособность признавать свои ошибки

Эта ошибка по большей части свойственна женщинам. Из серии «Я не права, но он должен извиниться». Женщина думает, что признание собственных ошибок почему-то равносильно капитуляции. «Если я стану признавать свои ошибки, он на голову сядет» — такая позиция довольно распространена.

Ну с чего вдруг? В реальности всё происходит с точностью до наоборот. Мужчин невероятно бесит непризнание явных ошибок. Если мы обсуждаем проблему и приходим к лучшему решению, какая разница, кто будет прав? Опыт показывает, что если в паре начинается борьба за то, чьё именно решение будет правильным, — отношения навсегда перестают быть мирными.

8. Неумение говорить о своих чувствах без обвинений

За эту ошибку ответственна детская часть нашей психики. У некоторых из нас есть иррациональное убеждение, что «если любит, значит, сам и должен так всё устроить, чтобы мне с ним было хорошо». И «если у меня есть обида на него — значит, он и виноват». Чем более иррациональна ошибка, тем сложнее её заметить. Часто именно она приводит к тому, что вы перестаёте обсуждать сложные ситуации (ошибка № 1) и не выходите в русло конструктивной коммуникации.

9. Неумение принимать чувства партнёра

Эта ошибка больше свойственна сильной половине. Мужчин часто воспитывают в том духе, что им нельзя проявлять слабость — нельзя бояться, нельзя плакать, нельзя быть обиженным («что ты, как девчонка, нюни распустил»). Мальчики должны быть суперменами. Такое воспитание в большинстве случаев приводит к тому, что мужчины подавляют свои чувства слабости и проявляют их через агрессию.

В результате вот что мы наблюдаем в семьях:

Если мужчина испытывает страх — скорее всего, накричит.

Если обиделся — скорее всего, накричит.

Если почувствовал себя расстроенным и слабым — скорее всего, накричит.

И когда женщина рядом не способна почувствовать оттенки этого крика, она будет отстраняться. Мужчина, в свою очередь, тоже: он криво попытался выразить себя и не смог.

10. Неумение говорить о себе

Вытекает из детства. Когда нас воспитывали застенчивыми и запрещали говорить о том, что не нравится. Запрет на выражение себя мы несём в семью и терпим, не говорим о том, что нас не устраивает. Одновременно чувствуем себя ущемлёнными, ущербными, недооценёнными. В какой-то момент чаша терпения лопается — и тогда уже обеспечен неконтролируемый взрыв.