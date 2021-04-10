Эхо недели: ракетный комплекс врезался в дом, собаку закопали заживо, а в Слуцке становится больше магазинов

На этой неделе Слуцк обсуждал случай в Старобине, где кто-то закопал заживо собаку. Резонансная новость пришла из Осиповичей. Там в дом врезался ракетный комплекс. Один из самых читаемых материалов этой недели в «Кур'ере» — мнение о среднеазиатских магазинах. А «Санта» строит на Майском посаде новый продуктовый.

В городе и районе

В Слуцкой детской поликлинике изменилось расписание работы участковых врачей. Убрали 16-й участок и добавили 7-й.

работы участковых врачей. Убрали 16-й участок и добавили 7-й. Посмотрите график отключения горячей воды в Слуцке в 2021 году. На этот раз, в отличие от первоапрельского, это настоящий график.

горячей воды в Слуцке в 2021 году. На этот раз, в отличие от первоапрельского, это настоящий график. С 6 апреля Слуцкое ЖКХ на два часа продлило время выдачи контейнеров для сбора мусора частным домовладельцам.

время выдачи контейнеров для сбора мусора частным домовладельцам. В районе 1-го городка и Майского Посада начали строить новый магазин «Санта». Жители этой части города раньше жаловались, что там не хватает магазинов.

А на Ленина ближе к вокзалу, похоже, строят автомойку .

. Стало известно, что «Радуга» на 14 Партизан закроется 16 числа, а вместо неё будет «Санта» . Работников переводом оформляют в новую сеть.

. Работников переводом оформляют в новую сеть. 8 апреля был Международный день цыган. Житель Слуцка Дмитрий Мишкой, ромский активист, рассказал «Кур'еру», сколько в Слуцке ромов, когда они появились в городе и чем занимаются.

Экономика

За январь и февраль 2021 года в Беларуси значительно выросли цены на многие овощи. Например, картошка подорожала на 21%. Может быть, в таком случае выгоднее держать огород? «Кур'ер» посчитал, помогает ли свой огород сэкономить. Доллар на торгах 7 апреля установил новый рекорд. Он вырос на 0,47%.

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В аптеках запретили продавать спиртосодержащие лекарства по ночам. Это — успокоительные капли, настойка боярышника, корвалол, барбовал и прочее.

Политика

В Беларуси — новый Министр информации Владимир Перцов. Прежний глава министерства Игорь Луцкий назначен замглавы Администрации президента.

Палата представителей в первом чтении утвердила Кодекс об образовании. Теперь родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс.

Происшествия

В Осиповичах ракетный комплекс врезался в частный дом и снёс часть строения. Чудом выжила 85-летняя хозяйка. Оказалось, что самоходную пусковую установку вёл солдат-срочник. Он не справился с управлением. Теперь военные восстанавливают дом.

В понедельник 5 апреля в Слуцке горел балкон. Огонь повредил обшивку и два окна.

балкон. Огонь повредил обшивку и два окна. В Солигорске у восьмиклассника «друзья» украли 360 рублей . Деньги они прогуляли в Минске.

. Деньги они прогуляли в Минске. Около деревни Млынка Слуцкого района 7 апреля легковушка сбила строителя , который работал на реконструкции трассы Р23.

, который работал на реконструкции трассы Р23. Кибермошенники выманили и украли у двух жительниц Слуцка по несколько тысяч рублей.

у двух жительниц Слуцка по несколько тысяч рублей. 3 апреля вечером в центре Слуцка двое парней стреляли в 15-летнего подростка. Так они пытались «выбить» из него долг.

в 15-летнего подростка. Так они пытались «выбить» из него долг. В Старобине заживо закопали собаку. Животное пролежало в земле пять дней до того, как его спасли. Милиция проводит проверку.

Почитать и посмотреть

Почитайте мнение о среднеазиатских магазинах, которых в последнее время стало больше в нашем городе. Этот материал был одним из самых читаемых в «Кур'ере» за неделю.

Александра Шагойко привезла очередную сельскую историю. На этот раз из Терасполя. Там люди говорят, что у них всё нормально, но не хватает общения. А в Середняках Саша заглянула в странный заброшенный дом, где на стенах висят картины. Наш внештатный корреспондент Наталья Бартошик проехала на велосипеде по местам сожжённых деревень Случчины. Посмотрите её фоторепортаж.

Не забудьте заглянуть в нашу рубрику о животных, которые ищут дом. Может быть, там вас ждёт будущий лучший друг.

Слуцкий лесхоз рассказал «Кур'еру», сколько диких животных, на которых охотятся, живут в окрестностях Слуцка. Волков, например, не больше десяти, а вот косуль — 620 — 650.