Во время первой волны считалось, что COVID-19 для детей не особо опасен. Что известно сейчас

Считается, что COVID-19 менее опасен для детей, чем для взрослых. Однако в СМИ появляются тревожные новости — о том, что дети начали болеть коронавирусом чаще и тяжелее, и о том, что они, как и взрослые, страдают от постковидного синдрома. Может, всё дело в «британском» штамме, который распространяется по миру? Что по этому поводу думают учёные? Rebenok. by собрал свежие данные о влиянии коронавируса на детей.

1. Учёные: «британский» штамм особенно не отличается от предшественника

Некоторые родители считают, что «британский» штамм коронавируса серьёзнее бьёт по детям. Такое мнение можно прочесть в социальных сетях или услышать в частном разговоре. Но учёные уверены в обратном. В научном журнале The Lancet опубликовано исследование, из которого следует, что дети переносят мутацию вируса точно так же, как и первоначальную его версию. Случаи тяжёлой инфекции встречаются у детей редко.

Авторы другого исследования также утверждают, что дети реже заражаются вирусом-мутантом, чем взрослые. У ребёнка до 10 лет риски подхватить этот штамм вдвое меньше. Но если инфицирование случится, то дети передадут его другим в два раза быстрее, чем если бы речь шла о традиционном COVID-19.

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По словам учёных, пути передачи также не изменились. Воздушно-капельный и аэрозольный способы заражения — наиболее частые. Это значит, что ношение масок и социальное дистанцирование (на расстояние 1,5 метра) важны как никогда.

2. Постковидный синдром отмечают и у детей

По информации ВОЗ, длительный постковидный синдром наблюдается у каждого 10-го пациента. Среди них немало несовершеннолетних, утверждают медики.

В Латвии врачи приводят такие данные: после COVID-19 проблемы со здоровьем наблюдаются у каждого второго ребёнка. А в Испании под наблюдением медиков находится 60 детей, которые перенесли инфекцию и выздоровели, но никак не могут избавиться от последствий. Среди них — 15-летняя Хеорхина Калеро. Девочка рассказала журналистам Euronews о том, что долго восстанавливалась после болезни.

— Я постоянно засыпала, головные боли не утихали, я испытывала усталость на протяжении всего дня, было очень трудно встать с постели, невозможно сконцентрироваться и учиться. Раньше я очень хорошо училась, у меня были хорошие оценки. А сейчас у меня ничего не получается. Я не запоминаю информацию, говорю не пойми что, не знаю, как излагать мысли.

Педиатры испанских клиник подтверждают: они очень обеспокоены нейропсихологическими последствиями коронавируса у детей. По их словам, многие дети после ковидной инфекции испытывают трудности в школе, у них большие проблемы с концентрацией внимания. Врачи надеются на большие ресурсы молодого детского организма, поэтому уверены, что их пациенты рано или поздно вернутся к нормальной жизни. Но как скоро это произойдёт, ответить не могут.

Пока пациентам с постковидным синдромом помогают симптоматическим лечением. Дети проходят различные реабилитационные процедуры.

3. Дети стали болеть чаще, есть смертельные случаи

Недавно стало известно о смерти трёх маленьких детей с ковидной инфекцией: два малыша ушли из жизни в Украине, один — в Молдове.

В некоторых регионах медики отмечают, что всё чаще наблюдают случаи заболевания именно среди детей, причём некоторые пациенты находятся в тяжёлом состоянии. Такая ситуация сложилась, например, в Харькове (Украина). По словам Дмитрия Кухара, директора областной детской инфекционной больницы, в больнице находится 70 детей:

— Четверо — в отделении интенсивной терапии. Двое — на искусственной вентиляции лёгких, двое — на увлажнённом кислороде. Дети тяжёлые, очень даже тяжёлые, — подчеркнул медик.

Эти тревожные новости наталкивают на мысль: несмотря на устоявшее мнение о том, что коронавирус менее опасен для детей, родителям нельзя терять бдительность. Детей надо учить мерам социального дистанцирования, гигиене и по возможности ограничивать их в посещении многолюдных мест.

4. Вакцины начали испытывать на детях

В США начнут прививать детей от COVID-19 до начала нового учебного года, сообщает Российская газета со ссылкой на The Washington Post:

— Вакцина Pfizer-BioNTech безопасна и эффективно защищает детей в возрасте до 12 лет. Компания прогнозирует, что прививки её вакциной могут быть доступны подросткам до начала следующего учебного года, если получат одобрение регулирующих органов.

Чтобы подтвердить свои выводы, производители вакцин Pfizer и Moderna анонсировали испытания на детях от 6 месяцев до 11 лет. В США считают, что нельзя добиться коллективного иммунитета, если обойти вакцинацией детей.

Прививать или не прививать детей — по этому вопросу в мире пока нет единого мнения. В Израиле — стране, которая одна из первых в мире начала активно продвигать противоковидную вакцинацию, считают, что здоровым детям прививка не нужна. В программе «Жить здорово» Герман Гандельман, врач, отметил, что израильтяне приняли решение вакцинировать подростков старше 16 лет и только в том случае, если они входят в группу высокого риска.

В России тем временем готовятся к тестированию вакцины «Спутник V» среди несовершеннолетних. Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал, что дети будут разделены на несколько групп. Сначала исследования проведут среди подростков в возрасте 12−13−17 лет. Дети до 8 лет составят вторую группу. Далее возможна вакцинация 3-летних малышей.

По словам Александра Гинцбурга, вакцинировать можно будет и детей первых лет жизни — для этого запатентована интраназальная форма «Спутника V», её клинические испытания уже начаты. Первые опыты, отметил учёный, показывают, что вакцина в виде капель для носа лишена каких-либо побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что испытания «Спутник V» в детских группах начнутся в мае-июне этого года.

Меняется отношение и к вакцинации беременных. Сейчас зарубежные врачи начинают смелее выдвигать гипотезы о безопасности вакцин, а также об их эффективности. В новейшем исследовании, опубликованном в Американском научном журнале по гинекологии, говорится, что после вакцин у беременных появлялся стойкий иммунитет, который передаётся и новорождённым с молоком матери.

В то же время следует понимать: подобных исследований пока проведено немного и стопроцентной гарантии безопасности они не дают. В Беларуси медики относятся к вакцинации будущих мам с осторожностью и советуют подождать, пока накопится достаточно доказательств того, что вакцинирование для беременных безопасно.