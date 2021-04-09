Японская капуста, фиолетовая кукуруза и бобы с «крыльями». Обзор необычных культур к дачному сезону-2021

Для меня просто огород с традиционным ассортиментом «капуста-свёкла-помидор» — это скучно и неинтересно. Я люблю диковинки, необычные съедобные культуры.

Ещё зимой начинала поиск экзотических семян. Вот что я выбрала для посадок в этом дачном сезоне.

Реклама

Патиссон «Грошик»

Это редчайший мелкоплодный сорт сверхраннего срока созревания. При консервировании и мариновании по вкусу намного превосходит огурцы. Первый урожай снимают уже на 35−38 день после всходов. Растения кустовые, одновременно формируют огромное количество завязей, из которых за считанные дни вырастают патиссончики массой 16−18 г.

Уникальная особенность сорта в том, что плоды за неделю не вырастают больше 5 см в диаметре. Это позволяет снимать их маленькими даже тем огородникам, которые бывают на участках только по выходным. Небольшие плоды очень удобны для консервирования как отдельный вид, так и вместе с другими овощами. Прекрасно подходят для домашней кулинарии и замораживания.

Капуста «Мизуна»

Это скороспелая японская листовая капуста, не образующая кочана. Культура невероятно красивая и полезная, особенно после весенних авитаминозов, для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, язвы желудка. Благодаря необыкно­венно декоративному виду часто «Мизуна» используется в ланд­шафтном дизайне, для оформле­ния клумб и украшения бордюров.

Листья капусты опушённые, но нежные, с лёгким горчично-редисочным привкусом, напоминают рукколу, но менее резкие по вкусу, без горечи. Культура не требует большого ухода, её называют «капустой для ленивых», подходит для выращивания летом в открытом грунте, в теплицах и на подоконниках в зимнее время.

Четырёхкрыльник спаржевый

Небольшое декоративное растение, которое выращивается как овощ. Может выращиваться в качестве горшечной культуры. Корень, листья, стручки и семена четырёхкрыльника съедобны и часто используются в салатах, а спелые зёрна служат суррогатом кофе. По вкусу очень напоминает спаржу. По своим питательным качествам семена спаржевого гороха сходны с соевыми бобами; в них имеется белок, много масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, они очень богаты витаминами.

Цветёт оранжево-красными, очень эффектными цветами. Урожай собирают по мере образования молодых бобов. Высевают семена в начале мая. Всходы появляются через 15−20 дней. После посева необходимо следить, чтобы почва не пересыхала.

Кукуруза «Виолетта»

Кукуруза «Виолетта F1» — гибридный сорт, отличающийся фиолетовыми семенами. Она имеет отличный вкус и очень полезна за счёт содержания природных антиоксидантов — антоцианов. В уходе неприхотлива. «Виолетта» относится к пищевым сортам и обладает приятным вкусом и нежной мякотью. Растения относительно невысокие — до 1,5 метров. При высевании в открытый грунт в конце мая — начале июня вызревает кукуруза в конце августа — сентябре.