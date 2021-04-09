Жители частного сектора во улицам Майский Посад, Старобинская и переулка Вокзальный несколько лет добиваются, чтобы коммунальные службы восстановили сток воды по водоотводным каналам.

«Местность возле наших домов болотистая, и грунт вбирает в себя определённое количество воды. А раз стока нет, то вода начинает скапливаться в нижней части участков, застаивается, воняет. Из-за этого весной, осенью, во время паводка или дождей вода затапливает наши участки, — рассказала «Кур'еру» Ирина Янушко, жительница частного сектора. — Мы живём здесь 16 лет. Раньше проблемы не было, потому что водоотводные каналы, которые являются частью городской сети, были достаточно глубокие, вода по ним уходила, а теперь стока нет — болото! Водоотводные каналы со временем заросли, они замусорены. Мы предполагаем, что, возможно, сток воды к тому же перекрыт на территории Гортопа (Слуцкий филиал Миноблтопливо. — Прим.ред.), с которым граничит частный сектор. У нас нет полномочий, чтобы заставить предприятие прочистить проход для воды. Для этого есть уполномоченные организации и не понятно — почему они не решают проблему? Ведь даже человеку без специального образования понятно, что каналы нужно углубить и прочистить.

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Последние три года мы весной и осенью обращаемся в ЖКХ, райисполком и просим, чтобы канавы углубили, расчистили от мусора, чтобы вода там не застаивалась, а уходила. Что-то сделают, но временно, потому что не устраняют причину, которая не позволяет воде протекать".

В течение двух дней «Кур'ер» пытался дозвониться до Александра Ждана, руководителя предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ, которое отвечает за состояние водоотводных каналов города, чтобы узнать — как можно решить эту проблему. В течение всего времени на звонки никто не ответил, хотя сотрудники службы говорили, что руководитель на работе. Мы всё-таки надеемся получить ответ от коммунальной службы Слуцка.