В Слуцк привезли ещё 1000 доз вакцины против СOVID-19. Кому они достанутся

С четверга, 8 апреля, в Слуцкой больнице начали прививать российской вакциной «Спутник V» из партии в 1000 доз, которую привезли недавно.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

В первую очередь вакцина предназначена для медработников и учителей. Потом, если не будет желающих из этих групп, то смогут привиться работники слуцких предприятий, по которым списки составлялись заранее.

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По словам Олег Лесникова, вакцина против коронавируса будет поступать постоянно, и скорее всего, российская. «У нас есть запас людей, которые записались на вакцинацию месяц назад», — сказал главвач.

Ранее «Кур'ер» рассказывал, что если человек решил записаться на вакцинацию сам, то в первую очередь ему надо пойти на приём к участковому врачу, который должен осмотреть пациента. Потому что у вакцин есть определённые противопоказания.