В Слуцке в День космонавтики состоится премьера фильма о нашем земляке, астрономе Витольде Цесарском

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики, в кинотеатре «Беларусь» состоится республиканская премьера фильма из цикла «100 имен Беларуси» о Витольде Цесарском. Начало в 14.00.

Это работа «Мастерской Владимира Бокуна». На премьере зрители встретятся с создателями фильма: сценаристом и писателем Борисом Гестеном и режиссёром Владимиром Луцким. В фильме историю своего земляка рассказывают нынешние ученики Слуцкой гимназии.

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Кто такой Витольд Цераский

В июне 1858 года в ночном небе над Слуцком появилась яркая комета. Она летела на фоне звёзд, оставляя за собой сияющий шлейф. Большинство жителей отнеслись к небесной страннице равнодушно: не до неё, земных дел хватает! И лишь один девятилетний мальчик прильнул к глазку подзорной трубы. Кто мог знать, что эта ночь станет для него судьбоносной?

Впрочем, чему тут удивляться? Давно известно, что Слуцк — это центр космической аномалии. Не каждая столица может похвастаться такой плеядой ярких исследователей Вселенной. Случчанин Витольд Цераский был далеко не первым из них.

Отец мальчика преподавал географию в знаменитой гимназии. Но моря и континенты Витольда не очень интересовали. Он мечтал стать астрономом и поступил в Московский университет. Там юноше пару лет пришлось жить буквально под звёздами: денег на съёмное жилье не было, и ему выделили уголок прямо в обсерватории.

Пройдёт время — и Витольд Цераский её возглавит. За четверть века обсерватория Московского университета станет одной из лучших в мире по техническому оснащению. Да и сам директор не раз внесёт свою лепту: у него было стремление усовершенствовать все, к чему он ни прикасался. Скажем, прибор для измерения блеска звезд — астрофотометр.

К тому же, ему была свойственна изобретательность. Кто бы мог подумать, что детские шалости с линзой подскажут ученому, как измерить температуру солнца — и впервые в мире получить более-менее верные данные. Более того Цераскому удалось найти способ узнать высоту загадочных серебристых облаков, о которых до него не было известно почти ничего. Космонавты откорректировали его данные, но было это значительно позже.

Звёзды открывала и его жена

Окружённый учениками, Цераский стал душой московского астрономического общества. Он был способен заразить «звездной болезнью» любого. Даже свою жену — и учительница французского открыла 219 переменных звезд!

Неизвестно, сколько ещё открытий было бы сделано, но в научную жизнь ворвалась революция. В декабре 1905 года обсерватория оказалась в эпицентре уличных боев на Пресне. Цераскому пришлось защищать неприкосновенность науки «от тех и от других». Так о нём впоследствии напишет его друг — знаменитый поэт Максимилиан Волошин.

А сам Цераский, кроме научных открытий, оставит и пару тетрадок своих размышлений — «De rebus omnibus» обо всех вещах. «Звёздное небо и духовная деятельность в нас самих порождают понятие о Вселенной, хотя смутное и в высшей степени неполное», — писал он.