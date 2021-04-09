Как слуцкие кадеты помогали сажать лес. Фото

Кадеты Минского областного кадетского училища на протяжении последних пяти лет весной принимают участие в посадке леса. Вот и в этом году акция «Посади дерево» стартовала в училище 6 апреля, её начали кадеты 3 курса.

«Посадочную яму копать не надо, — слышат совет ребята. — Достаточно сделать щель на глубину штыка, посадить сосенку и хорошо утоптать землю вокруг. Посадочный материал в руках кадетов — это связки крохотных саженцев размером с карандашик. Обращаются они с ними осторожно, но одно, второе, третье посаженное деревце — и появляется уверенность в движениях, сноровка.

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После посадки деревьев поливать не требуется, почва еще влажная после растаявшего снега. Первый раз проверить, сколько саженцев прижилось, работники лесхоза придут через десять дней, окончательная проверка будет осенью. Работа идет весело: мы уверены, что все посаженные деревья приживутся".

В этом году кадеты работают в Амговичском лесничестве. Именно здесь запланированы самые большие по площади посадки нового леса. Первые итоги нашей работы мы подведем в конце недели, когда будет подсчитана засаженная деревьями площадь, а окончательные результаты будут видны осенью, когда новый лес пойдет в рост.

Мы гордимся, что делаем важное и нужное дело. И что наши потомки скажут нам спасибо через много-много лет.