«Деревья выворотили, ям накопали, да так и бросили». Случчанин о беспорядке после благоустройства на берегу Случи

В одном из номеров газеты вы писали о зоне отдыха, которую заложили депутаты недалеко от улицы Красноармейской на берегу Случи.

А есть место недалеко от этой зоны, по которой дети идут с улицы Красноармейской через мостик в Гимназию № 1. Оно совсем недалеко от центра города. Какая-то служба ещё летом прошлого года проводила тут работы: копали что-то и оставили. Деревья выворотили, ям накопали, да так и бросили. Сейчас это выглядит ещё хуже, чем почти год назад. Глядя на этот развал, о каком патриотическом воспитании можно говорить?

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».