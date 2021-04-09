«Сидела в декрете и поглупела». Вот что об этом думают учёные и психологи

Во время декрета женщины часто отмечают, что им становится сложнее подобрать слова, а из памяти предательски выпадают важные события. Значит ли это, что, заботясь о ребёнке, мы теряем в умственных способностях? Узнали, что по этому поводу думают учёные и психологи.

Михаил Лабковский, известный психолог, в своем блоге не раз писал, что «из-за сидения с детьми женщины умнее не становятся»:

— Многие женщины говорят, что ради детей они ставят крест на карьере и занимаются только ими. Я не раз говорил, что бесконечное сидение дома ведёт к откровенной деградации, — заявил тогда Лабковский. — Мать, которая растворяется в детях, дать им может очень немного, так как она не развивается ни умственно, ни душевно.

Правда ли, что материнство — это путь к деградации? У каждого может быть своё мнение на этот счёт, но давайте посмотрим, что выяснили учёные. Команда исследователей во главе с доктором Элселин Хуксемой в Независимом университете Барселоны проанализировала изменения в мозге 25 женщин, которые сначала готовились стать мамами, а потом родили детей. Мозг испытуемых изучали на МРТ до рождения ребёнка, а затем в течение нескольких месяцев после.

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Выяснилось, что в период ожидания малыша в головном мозге будущей мамы уменьшается объём серого вещества, что помогает женщине почувствовать связь с малышом и подготовиться к материнству. Этот эффект сохраняется на протяжении двух лет после рождения ребёнка. При этом уменьшения объёма белого вещества в мозге у женщин не наблюдалось. Также исследователи не нашли доказательств, что у женщины в декрете ухудшается память или другие способности, хотя многие жалуются именно на это.

Любопытно, что такое же исследование проводили среди мужчин: эти две мужские группы не показали никакой разницы в объёме мозга с течением времени. Не обнаружено изменений и у тех участниц эксперимента, которые не рожали детей (была контрольная группа из 20 нерожавших женщин). Получается, что именно материнство особенным образом влияет на наш мозг. Масштабность изменений учёные сравнили с теми, что происходят в подростковом возрасте.

Описанные процессы имеют важное эволюционное происхождение и дают матерям ряд преимуществ. Например, помогают понимать потребности ребёнка, замечать потенциальные внешние угрозы, а также усиливают связь мамы и ребёнка.

При этом не стоит расслабляться и засиживаться в декрете слишком долго. Американские учёные провели своё исследование и пришли к выводу, что у неработающих матерей память с возрастом ухудшается в 2 раза. В эксперименте участвовали более 6000 американок старше 55 лет. Всех участниц разделили на 5 групп в зависимости от семейного положения и наличия оплачиваемой работы в раннем и среднем возрасте. В первой группе были бездетные работавшие женщины, во второй — работавшие замужние матери, в третьей — работавшие одинокие матери, в четвёртой — неработавшие матери-одиночки, в пятой — неработавшие замужние матери.

У замужних женщин, которые после декрета посвятили себя семье и воспитанию детей, острота памяти после 60 лет снижалась в 2 раза по сравнению с теми, кто работал, хоть и с перерывами на декретный отпуск. Таким образом, исследователи считают, что оплачиваемая работа помогает женщинам держать себя в хорошей форме в зрелом возрасте. Такой эффект может быть связан с дополнительной тренировкой мозга во время выполнения рабочих задач и общения с коллегами.

Мама — это менеджер, но мало кто это признаёт

Если вам трудно поверить в эксперименты учёных, есть более понятные объяснения.психолог, преподаватель Московского института психоанализа, связывает частичное ухудшение памяти и внимания у женщин во время декрета с банальной усталостью и недосыпом. Логично, что женщина, которая очень сильно устает, к вечеру может путать слова и забывать, о чём хотела сказать.

С другой стороны, по мнению психолога, наш мозг развивается, когда мы начинаем заниматься какой-то новой для себя деятельностью — именно так возникают дополнительные нейронные связи. И что как не рождение ребёнка заставляет мозг работать и работать по-новому? Особенно, если ребёнок у мамы первый.

Марьяна Безруких, учёный и психолог, подтверждает, что новая деятельность — действительно способствует появлению новых нейронных связей. Новые задачи (уход за младенцем, забота о его здоровье и безопасности) позволяют маме прокачивать умение критически мыслить и расставлять приоритеты. Мама обязана вовремя принимать решения, распознает эмоции и состояние ребёнка по малейшим сигналам, правильно распределяет время и подстраивается под различные обстоятельства — всё это перечень компетенций, необходимых менеджеру среднего звена. И всё это проделывает женщина, находясь в декрете.

По словам Евгении Ганиевой, HR-специалиста, коуча, консультанта в области профессионального и карьерного развития, декрет — это время, которое идёт на пользу женскому самоопределению в профессиональной сфере. Не случайно, именно в декрете многие мамы начинают свой бизнес, начинают работать удалённо или вовсе перепрофилируются в другую профессиональную область. Так что декрет — это не только про «тупеть и ничего не делать», но и самосовершенствоваться и развиваться.