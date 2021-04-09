Личный опыт. На велосипеде по местам сожжённых деревень Слуцкого района

Весной я начинаю велопрогулки по Слуцкому району. Мне интересна история Слуцкого района, поэтому маршруты составляю, чтобы не просто ездить для здоровья, но и увидеть малоизвестные места. У нас немало уголков, связанных с трагическими событиями Великой Отечественной войны. Большинство из них знают только местные жители. Одну из первых поездок в этом году я совершила по маршруту «Слуцкие деревни — сёстры Хатыни». В канун очередной годовщины Великой Победы, христианского праздника Радуницы этот маршрут очень актуален. По нему я уже не раз водила своих учеников и знакомых. Поездка началась от Слуцка — поворотом на Гольчичи и Жилин Брод. В деревне Жилин Брод есть захоронения погибших партизан. Они были убиты в бою 19 апреля 1944 года в ходе блокады партизанского отряда имени Рокоссовского под командованием Фомина и отряда чехословаков. На их могиле воздвигнут памятник. Идём по улице Центральной деревни Жилин Брод в сторону леса. Нужно пройти около километра по лесу и полю до мемориального комплекса на месте бывшей деревни Переходы. Нас встречает тишина, памятник скорбящей женщине, могилы погибших жителей. Мемориал был открыт 2 июля 1972 года. На памятнике написано: «1941 — 1945 гг. Жителям деревень Переходы, Березинец, Жилин Брод, Задовба, Крушник, Красное, Поликаровка, Фадеевка, расстрелянным и заживо сожженным 23 февраля 1943 года фашистами, воинам и партизанам, которые погибли в борьбе за независимость нашей Родины, от благодарных земляков».

Переходы когда-то была небольшой деревенькой в 26 дворов. Она повторила страшную судьбу Хатыни — была полностью сожжена фашистами. На месте сожжённых домов — ограда и могилки погибших. Читаем список: дети, старики, женщины. Здесь погибли 116 человек. Воспоминания нескольких чудом уцелевших жителей Переходов есть в книге Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни». Возвращаемся на дорогу Барановичи-Осиповичи и едем в западном направлении в сторону деревни Поликаровка.

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Через три километра, справа, невдалеке от обочины есть памятник сожжённой деревне Фадеевка. Едем дальше на запад до остановки «Деревня Поликаровка». Здесь установлен памятник 254 погибшим партизанам.

Возвращаемся назад и едем по шоссе на восток. Доезжаем снова до Фадеевки. Сворачиваем в лес, на противоположную сторону от места бывшей деревни. Здесь расположен памятник на месте дислокации бригады имени Суворова.

Недалеко, на специально отведённом благоустроенном месте можно устроить большой привал. Здесь оборудованы столы и скамейки, приспособление для приготовления шашлыков. Отдыхаем, печём картошку.

После привала возвращаемся в направлении деревни Жилин Брод. Поворачиваем на Слуцк. Справа есть лесная дорога, пройдя по которой попадаем на место, где была деревня осталось от деревни Крушники. Всего три могильных камня. Два именных, и один общий.

Всего на Случчине в годы войны в огне исчезли 36 деревень, которые были сожжены вместе с жителями, 12 из них исчезли навсегда.

Только на территории Первомайского сельского совета расположено шесть памятников сожжённым деревням.

Материал по истории этих деревень есть в книге «Память». Можно обратиться к сотруднику Слуцкого краеведческого музея Василию Тишкевичу, который очень глубоко изучает тему сожжённых слуцких деревень. Много о них писала газета «Кур'ер».

Интересные материалы собраны и в Гольчицкой школе. Кстати, ухаживают за памятниками учащиеся, педагоги этой школы.

После посещения этих мест обостряется чувство непринятия войны, как средства решения спорных вопросов. Проникаешься неподдельным уважением к подвигу наших людей. И это никогда не должно быть забыто.

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