У жителей Беларуси будет неделя, чтобы пожаловаться на работу детских садов по телефону

С 12 по 19 апреля Комитет госконтроля проведёт горячие линии во всех регионах Беларуси на тему «Проблемы и недостатки в содержании дошкольных образовательных учреждений», сообщает БелТА.

Желающие могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий и сооружений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты, а также мебели и оборудования. КГК предлагает и работникам детских садов высказать своё мнение о проблемах в обеспечении безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях образования.

В Минской области горячая линия пройдеёт 16 апреля с 10.00 до 13.00 по телефону 8(017) 351−05−90.

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Тем, кто хочет предоставить фото и видеоматериалы предлагается направить их по электронной почте (адреса размещены на сайте КГК).

Вся поступившая информация будет проанализирована при изучении состояния объектов учреждений дошкольного образования совместно с иными заинтересованными.