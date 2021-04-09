Дмитрий Пиневич рассказал про отток кадров и как будут стимулировать возврат медиков в страну

Дмитрий Пиневич, глава Минздрава Беларуси, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что c оттоком медицинский кадров из страны сталкиваются все страны мира. Он также рассказал, как власти намерены стимулировать возвращение медиков в Беларусь и о вакцинации от коронавируса в стране, пишет TUT.BY.

— К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200−250 человек. Кстати, 2021 год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций — то, что пытаются педалировать. 200−250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2600, 2700, 2800, по-разному. Кстати, об этом мы и говорили и на уровне главы государства, когда докладывались. Переток туда и возвращение обратно несёт за собой тоже колоссальный положительный эффект. С одной стороны, у нас четыре вуза, я об этом с гордостью рассказываю, мы даём четырьмя вузами 30% экспорта образовательных услуг страны вообще в целом, — заявил Пиневич.

По его словам, отток медицинских кадров — проблема всех стран.

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— Литва сталкивается, Польша сталкивается. Из Польши очень много уезжали в Норвегию, уезжали в Северную Ирландию. Но сейчас они приняли решение на уровне правительства и кратно увеличили резидентам доплаты, поэтому много поляков вернулось обратно. Наиболее пострадавшей, кстати, Малайзия считается. Огромная страна, огромное количество университетов, готовят большущее количество врачей, и они почти все выезжают.

Министр здравоохранения рассказал, как будут стимулировать возврат медиков в Беларусь. Первым пунктом в списке мер — уровень заработной платы. По словам министра, сейчас надбавки достаточно серьёзные, и средняя зарплата почти соответствует среднеевропейским показателям. Идёт работа над тем, чтобы после пандемии средняя зарплата была примерно как с «ковидными надбавками», отметил он.

Второй пункт — резидентура: «Мы впервые ввели это понятие, когда подготовка кадров высокой квалификации будет идти в течение трех-четырех лет. Резидентура позволит каждому получить те же компетенции, и не надо будет для этого выезжать за пределы нашей страны».

Также речь идёт о социальных пакетах, защите медицинского персонала, связанной с медицинской деятельностью, и коммуникации.

— Где не было коммуникации, была смена руководителя. Доктор имеет право быть услышанным и должен быть услышанным, — заявил министр.

О вакцинации

Глава Минздрава рассказал, что 92 тысячи человек в стране получили один компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

— При этом вакцина есть, 100 тысяч пошло в регионы. Мы купили последнюю российскую вакцину, и 15 или 16 апреля мы выпустим первую вакцину, которая сделана технологически на розлив, — сказал министр.

Пиневич уточнил, что в Беларуси применяются три вакцины против COVID-19: две российские и одна китайская. Он также рассказал, что даст производство вакцины в Беларуси: «Во-первых, мы сможем производить и продавать. Даже розлив вакцин — это трансфер».

По его словам, в Беларуси намерены к октябрю создать производство ещё одной российской вакцины.

— Второй у нас идёт проект — это полная вакцина, то есть создание её с нуля, российской тоже вакцины, с другими партнёрами российскими на другой площадке «Белмедпрепаратов». Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, это будет полный цикл уже.

По словам министра, производство вакцины с нуля даст опыт для использования в будущем технологии в борьбе с другими возбудителями.

— Векторная вакцина будет сделана таким образом — по аналогии с российской «Спутник V». А мы ещё ведь говорим о создании ещё одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии.