Преступления, старые как мир, и новые криминальные угрозы, от которых ещё нет «иммунитета». Обзор от слуцкой милиции в ПЯТИ пунктах

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник милиции общественной безопасности, в пяти пунктах рассказал об основных направлениях в сфере безопасности жителей Случчины, определяемых как статистикой, так и их актуальностью.

Проблема № 1. Мошенничество через интернет

Звонки случчанам от интернет-мошенников и доверчивость их жертв — самая злободневная проблема. Об этом свидетельствует и статистика преступлений и то, что это новая для случчан угроза. Он неё ещё не у всех выработался иммунитет. Сейчас «ставки» выросли. Если раньше случчане теряли по 100, 200, 500 рублей, то в последних двух случаях — речь идёт о суммах 5000−6000 рублей. Подробнее об этом мы писали в материале: «Новые случаи: кибер-мошенники выманили и украли у двух жительниц Слуцка 6130 и 4990 рублей».

Проблема № 2. Кражи

Первый вид. Схема стара как мир: вам стучатся в дверь, предлагают некую услугу, лишь бы легально попасть в помещение. Пока один отвлекает внимание, второй профессионально и быстро всё «обыскивает», крадёт всё ценное.

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Такое произошло, например, днём 31 марта с 86-летней случчанкой. К ней пришли две женщины и предложили измерить ей давление. Это был предлог, чтобы проникнуть в дом. Пока одна измеряла и отвлекала внимание, её сообщница нашла в книге на швейной машинке 650 рублей и украла их.

«Не пускайте в дом подозрительных граждан. Особенно когда дома одни», — резюмировал заместитель начальника Слуцкого РОВД.

Второй аспект воровства — сезонный. После зимы случчане едут в дачные дома и обнаруживают, что за зиму их домики обокрали. Люди часто оставляют на дачах дорогостоящее оборудование или технику. Это является ошибкой — всё сколь-нибудь ценное нужно вывозить, а также укреплять окна и двери домов.

Ещё одно сезонное явление — кражи велосипедов. За январь-март таких случаев три. Всех подозреваемых нашли. Люди чаще теряют велосипеды из-за беспечности — оставляют велосипед, например, возле магазина не пристёгнутым. Аналогично воруют не пристёгнутые велосипеды с площадок в подъездах.

В целом по кражам (без учёта мелких хищений) на Случчине статистика такая — 41 уголовное дело за январь-март (это минус 21,2% по сравнению с прошлым годом, когда были 52 уголовных дела).

По фактам краж установлено 33 подозреваемых. Раскрываемость составила 85%.

В общей статистике кражи составляют половину (50,6%) всех преступлений по линии уголовного розыска.

Проблема № 3. ДТП

В Слуцке и районе каждый день случается в среднем 7−8 ДТП, на которое выезжает ГАИ (есть ДТП, где водители решают вопросы между собой, согласно («европротоколу»). Как правило это мелкие, так называемые неучётные аварии, в которых нет погибших и раненых.

Серьёзных ДТП — с пострадавшими — за январь-март произошло 11 (в 1 квартале 2020 года — 12). За этот же период в ДТП были ранены 8 человек, погибли 4 (2020 год — один). Все погибшие — пешеходы и были в состоянии алкогольного опьянения.

Другой аспект сезонный. «Все транспортные средства — источник повышенной опасности, а мотоциклы в градации видов ТС, занимают, пожалуй, 1 место по опасности. Уважающий себя и других людей мотоциклист не будет превышать скорость. Не будет опасно маневрировать, не будет шуметь двигателем ни в деревнях, ни в городе», — сказал Александр Семенович.

Проблема № 4. Издержки сезона шашлыков и купания

С началом тёплого сезона года люди выезжают на природу. Часто это сопровождается употреблением алкоголя. Как следствие — на почве опьянения возникают конфликты или люди ведут себя безрассудно в реке или водоёме. Эта сфера, в которой судьба граждан зависит почти целиком от них самих. Милиция призывает случчан предельно сознательно относиться как к своему, так и к поведению близких.

Проблема № 5. Насилие в семье

Каждый день в Слуцком РОВД регистрируется по 3−7 вызовов по фактам насилия в семье.

«Семейные конфликты отличаются неоправданной жестокостью. Как показывает практика, насильник может буквально истязать и кромсать своего близкого. Основной наш призыв: если в отношениях ваш близкий переступил черту — не терпите. Обращайтесь в милицию. Сейчас у правоохранительных и органов соцзащиты есть достаточный набор мер воздействия. Это подтверждается данными», — сказал Александр Семенович.

Милиция работает по новой системе профилактики — «Дом без насилия», которая, судя по статистике даёт результаты. Раньше на учёте в Слуцком РОВД стояли порядка 100 семейных дебоширов, сегодня чуть более 80. Кстати, в четверг, 8 апреля, порядка 30 случчан, состоящих на таком учёте, собирали в отделе милиции для очередной профилактической беседы.