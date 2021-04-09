В Беларуси запретили продавать кофе «3 в 1» известных марок. Госстандарт считает их опасными

Некоторые виды растворимого кофе в пакетиках марок Jacobs и Jockey были запрещены к продаже в Беларуси. Они внесены в реестр опасных продуктов.

Как пишет «Комсомольская правда», до десятого апреля эту продукцию должны убрать с полок магазинов, иначе торговые объекты накажут.

В чёрный список попали два вида растворимого кофейного напитка 3 в 1 торговой марки Jacobs («Классика» и «Мягкий»), а также четыре вида напитка «Жокей» 3 в 1 («Карамель», «Крепкий», «Мягкий» и «Классический»). Все они производятся в России.

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По данным Госстандарта, в этой продукции обнаружены вредные для здоровья подсластители — это цикламат натрия (Е952), ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951). Они относятся к синтетическим низкокалорийным заменителям сахара.