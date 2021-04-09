Кто и почему читает «Кур`ер»: Елена Копать, жительница Слуцка
Одна знакомая узнала, что я выписываю «Кур`ер». Вы бы видели её реакцию! Зачем тратить деньги на газету, если можно всё почитать в интернете? Я и там «Кур`ер» читаю. Но печатное издание ни с чем не сравнится. Мы скоро забудем, как пахнет книга или газета. А ведь это волшебный запах. Что может быть лучше, чем свежая газета утром и чашка кофе? Может, это и несовременно, зато тепло и душевно.