Новые случаи: кибер-мошенники выманили и украли у двух жительниц Слуцка 6130 и 4990 рублей

Это случилось 6 и 7 апреля. Кибер-мошенники нашли новый способ, как лишать случчан не «обычных» 100 или 500 рублей. Счёт идёт уже на тысячи.

Об этом во время беседы с представителями местных медиа сообщил Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник милиции общественной безопасности.

«Сейчас мошенники усиленно работают именно по жителям Слуцкого и Солигорского районов», — сказал Александр Семенович.

Реклама

По его словам, новый способ, с помощью которого выманивают деньги связан с получением кредита. Так мошенники убедили случчанку, что ей срочно нужно погасить обязательства по кредиту, который был оформлен на её имя неизвестными. И чтобы погасить задолженность, предложили ей срочно оформить кредит под более выгодный процент и что якобы он в любом случае останется в её распоряжении. И после оформления выманили реквизиты банковской платёжной карты, получили доступ к банковскому счёту случанки и украли с него 6125 рублей.

В итоге случчанка осталась без денег и с обязательствами по кредиту перед банком.

Уже на следующий день в милицию пришла ещё одна случчанка, которую интернет-мошенники обманули на 4990 рублей. В Солигорске недавно был случай, когда местную жительницу обманули на 15 000 рублей.

Александр Семенович добавил, что мошенники каждый раз придумывают новые и самые изощрённые «легенды» для того, чтобы выманить деньги. Есть случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МВД или других силовых структур, угрожают — что если человек не оформит кредит и не погасит задолженность, то будет проходить по делу, как соучастник и к нему сейчас приедут и арестуют его.

Он пояснил, что серьёзность проблемы иллюстрируют цифры. В январе-марте 2020 года по факту подобных преступлений было возбуждено 17 уголовных дел. За первые три месяца этого года — 45. Рост — 164,7%.

По вышеуказанным преступлениям прошлого года установлено 4 подозреваемых, в этом году — 7 подозреваемых. Однако, по словам заместителя начальника милиции, преступлений так много, что говорить о хорошей раскрываемости не приходится. Преступники, как правило, находятся за рубежом и их практически невозможно отследить.

В этом году удельный вес случаев интернет-мошенничества и с помощью методов социальной инженерии составляет 24,1% из числа зарегистрированных в I квартале уголовных дел по кражам.

«Но надо понимать: речь идёт о тех случаях, когда люди решили обратиться в милицию, — сказал Александр Семенович. — Мы видим, что эта проблема будет нарастать. И я в очередной раз призываю каждого жителя Случчины обратить внимание: под каким бы предлогом вам ни звонили, и не интересовались любыми данными, любыми цифрами — не называйте их».

В свежем номере газеты «Кур'ер» мы рассказываем о других случаях мошенничества и приводит 5 основных советов, как не стать жертвой. Номер уже в продаже.