В конце марта 33-летний житель Минска оплевал дверь соседней квартиры и показал похабный знак рукой. Это зафиксировала камера наблюдения. Выяснилось, мужчина действовал умышленно, зная о принадлежности жилья милиционеру.

Об этом сообщила в официальном Telegram-канале Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД,

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Последний обратился в службу собственной безопасности МВД: на следующий день во время разбирательства он хватал милиционеров за форменное обмундирование, нецензурно выражался в их адрес и пытался убежать.

За мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудников суд назначил мужчине 25 суток административного ареста.

В тот же день оперативники минского управления ГУСБ задержали и 30-летнего жителя Слуцка, который отправил оскорбительное смс-сообщение члену семьи милиционера. Телефонный номер был взят из деструктивного телеграм-канала.

Житель Минщины расскаялся в содеянном. За оскорбление суд оштрафовал мужчину на 10 базовых величин.

В публикацию внесены изменения в 16.41.